Hospital San Pablo: sin turnos para ecografía, pacientes deben esperar hasta diciembre

El Hospital Materno Infantil San Pablo en Asunción, es uno de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) con mayor demanda. Hasta el servicio llegan semanalmente miles de pacientes, algunos buscando la atención de especialistas y otros para realizarse algún tipo de estudio por imágenes.

Esta mañana, durante un recorrido realizado por ABC TV, el hospital público estaba abarrotado de pacientes, principalmente en el área de análisis. Además, los pacientes denunciaron que deben esperar demasiado para realizarse, por ejemplo, una ecografía. Según indicaron, los turnos se están marcando recién para diciembre, pese a la urgencia de algunos casos.

Una paciente reclamó ante las cámaras de ABC que no hay turnos para realizarse una ecografía y que en el hospital le indicaron que recién en diciembre podría realizarse el estudio de imagen. “Si saco turno ahora, me dan para diciembre recién. Me tengo que operar de la hernia y tengo que realizarme esa ecografía para poder sacar fecha para mi cirugía”, manifestó, asegurando que requiere de la ecografía de forma urgente.

Otra paciente reclamó haber recibido la misma respuesta de parte del personal del hospital. “Tengo que realizarme una ecografía y me dicen que recién en diciembre me van a poder agendar”, lamentó.

Hospital San Pablo: solo ocho números para mamografía, denuncian

Pese a la campaña “Octubre Rosa”, mediante la cual el Ministerio de Salud que invita a realizarse una mamografía anual, sin necesidad de orden médica a partir de los 40 años, pacientes que se acercaron esta mañana hasta el San Pablo denunciaron que es imposible conseguir turno para este estudio.

Una mujer contó que acudió hasta el servicio para someterse al estudio anual, pero le indicaron que debía volver otro día, porque ya no habían números para hoy. “Hasta ocho estudios por día nomás hacen, me dijeron. Salí de mi casa a las 4:00, pero ya no conseguí turno. Vine desde Ñemby; mucho sacrificio es”, cuestionó.

La mujer contó que la semana pasada envió a su hija hasta el Hospital San Pablo para sacar un turno. No obstante, indicaron a la joven que el estudio de imagen es realizado por orden de llegada y no por agendamiento. “Ahora que vine hasta el hospital y me dicen que solo dan ocho turnos por día”, lamentó la paciente.

Otra mujer, que llegó desde Ypané hasta el hospital buscando una mamografía, también reclamó la falta de organización, pues pese a llegar de madrugada ya no consiguió número para realizarse el estudio en la fecha.

Hay déficit de medicamentos, denuncian pacientes

Otra queja realizada por los pacientes del Hospital San Pablo, tiene que ver con el déficit de medicamentos. Según los reclamos, los pacientes crónicos empadronados solo están retirando la mitad de los fármacos que les son asignados para el mes, ocasionando esto, gastos de bolsillo.

“Tenía que retirar dos cajas de Losartán, pero están dando solo una caja. Yo soy hipertensa. Nos dicen que es porque no hay suficiente. Hay que comprar únicamente el resto, G. 53 mil está la caja”, se quejó una paciente.