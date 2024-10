Congreso sobre Derechos Humanos: alertan sobre crisis del agua, cambio climático y migración forzada

El 18° Congreso Iberoamericano de Derechos Humanos y la 19° Asamblea General de la FIO (Federación Iberoamericana del Ombudsperson) siguen hoy en Asunción, en el Hotel Sheraton. Participan defensores del Pueblo o representantes de Defensorías de 25 países de Iberoamérica.

Los ejes centrales del congreso se centran en el medio ambiente y el cambio climático, con énfasis en el agua, pueblos originarios y violencia contra la mujer. El evento cuenta igualmente con la participación de expertos nacionales y extranjeros en estos temas, que brindaron opiniones que servirán para acciones futuras, según anunciaron.

“Hoy estamos en una crisis por la falta de lluvias en Paraguay, todo el calentamiento global, todo lo que engloba. En el Chaco, por ejemplo, hay una deuda grande con la población y lo que queremos es articular e interiorizarnos, por ejemplo, con el proyecto Agua para el Chaco, que desarrolla el Parlamento”, manifestó el defensor del Pueblo, Ramón Ávila Macke.

El defensor agregó que, además de este proyecto, la intención es que la Defensoría ejerza su rol de ente rector en materia de derechos humanos, para luego articular acciones con direcciones de derechos humanos de gobernaciones, municipalidades y otras entidades públicas.

Crisis del agua: ¿qué tipo de denuncias llegan a la Defensoría?

El defensor del Pueblo agregó que en cuanto a reclamos de la ciudadanía sobre la falta de agua, se dan principalmente desde el departamento de Cordillera, con las aguaterías.

Las quejas provienen de ciudades como San Bernardino, Altos, y esa zona del centro del país. Luego, en el departamento Central, figuran las denuncias de Areguá.

“La queja es que el agua llega con muy baja presión. En cuanto a la calidad, nosotros queremos trabajar para verificar con el INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología)”, explicó Avila.

Derechos Humanos: Migración se da también por falta de acceso al agua, dice defensora adjunta de España

En el marco del congreso, la defensora adjunta del Pueblo de España, Patricia Bárcena, habló sobre su país como de acogida actualmente, cuando décadas atrás era más emigratorio. La principal migración que reciben se da desde países latinoamericanos, pese a que hay una creencia popular que apunta a que este fenómeno ocurre principalmente desde África, según dijo la funcionaria.

“Hay personas, muchísimas personas en el mundo que no migran por voluntad propia, sino que cada vez hay más desplazamiento que es forzado, a pesar de que no se califique como tal. Quien migra porque no tiene acceso al agua, que es un derecho fundamental y básico, no está migrando porque tiene un proyecto migratorio natural, digamos, que quiere desarrollar estudios o reagruparse en otro país”, manifestó Bárcena.

Agregó que España tiene derecho a decidir quién entra en su país, pero debe hacerlo siempre acorde con sus obligaciones constitucionales e internacionales, es decir, con el cumplimiento de derechos humanos.