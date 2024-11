Pensión para adultos mayores: harán cruce de datos para elegir a 16.000 nuevos beneficiarios este año

Existe una gran expectativa en aquellos adultos mayores que pueden ser beneficiados con la nueva Ley de Universalización para la Pensión de Adultos Mayores, teniendo en cuenta que la ley ya fue promulgada y la etapa de inscripción está en vigencia. Pero también existen dudas sobre el proceso que se realizará. El viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Raúl Ramírez, aclaró algunos puntos en contacto con ABC AM 730.

Dijo que la única vía de inscripción segura es la página web de la cartera de Estado www.mds.gov.py. A partir de ahí a la derecha está un cuadro que dice: “Programa Pensión Adultos Mayores”. Al ingresar se cuenta con todas las explicaciones sobre la normativa y detalles de cómo ser beneficiario.

Luego se debe ir hasta la pestaña: “Ir al registro”, que está en la parte superior. De esa forma, cargando los datos del solicitante, la persona logrará inscribirse. Se le genera un código con el que podrá ir verificando, cuando se habilite el sistema, la situación de su caso.

Según Ramírez, no es seguro que los datos de los que se hayan inscripto en las municipalidades lleguen a la planilla del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que insta a volver a inscribirse. De momento están anotados 95.000 adultos mayores.

Cruzarán bases de datos para seleccionar a beneficiados

El viceministro explicó que el método de selección será tomando el listado de los de mayor edad. Por ejemplo, de 102 años, e ir decreciendo la edad hasta los 65 años, en el caso de personas que no tengan una discapacidad ni sean de pueblos indígenas, porque para estos grupos, la edad requerida para acceder es otra.

A partir de ahí se hace un cruce de datos con varios entes estatales, de manera a verificar que cumplan con lo que establece la legislación: no ser cotizante del Instituto de Previsión Social (IPS), no ser jubilado de cualquier Caja, no cobrar una pensión, no tener salario del sector privado ni público, no ser contribuyente en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) o tener más de 30 cabezas de ganado.

El vocero citó a varias instituciones en el que revisarán sus datos, para ver si cumplen o no con lo que se establece. Algunos son el IPS, DNIT, Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Ministerio de Salud Pública, Identificaciones, Registro Civil, Cajas de jubilados, entre otros.

Si en estas revisiones cumplen con la edad requerida y los requisitos, serían seleccionados para los 16 mil que ingresarán a planilla de pago para este 2024. El pago será vía Banco Nacional de Fomento (BNF). El monto, este año, es de G. 670.093 y desde enero G. 699.057, el objetivo es redondear a G. 700.000 por mes, expresó.

Comentó que al tener el listado oficial, esta se oficializará a través del portal web y redes sociales del MDS, medios de comunicación y municipios, entre otras formas. Admitió que están haciendo varios ajustes técnicos aún del sistema para que las personas se enteren si fueron elegidos y en otros casos por qué no fueron seleccionados.

La intención es que en el 2025 se sumen más de 30.000 personas, siempre de acuerdo a disponibilidad presupuestaria. En el 2027 se llegaría a todos los que califiquen, pues según el último censo hay poco más de 400 mil adultos mayores y hasta el momento, más de 305 mil están percibiendo la pensión, manifestó.

Extranjeros, naturalizados, personas con discapacidad e indígenas

Con relación a estos grupos de población, Ramírez aclaró que aquellos extranjeros que viven ya hace más de 30 años en el país pueden postular, y los naturalizados también con más de cinco años de residencia.

Las personas con discapacidad severa también pueden ser beneficiados desde los 60 años y los nativos desde los 55 años.

Agregó que al año quedan muchos vacantes por fallecimiento y eso también se tiene en cuenta para ampliar el cupo de beneficiados.