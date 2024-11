Escasean medicamentos y crecen esperas en Hospital Barrio Obrero

El Hospital General Barrio Obrero atiende a poco más de 40 mil pacientes por mes, según sus autoridades, que confirman que el servicio del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) padece de algunas carencias, pero que “hacen lo posible”. Los pacientes que acudieron esta mañana para una cita médica o para realizarse estudios de laboratorio, se quejaron principalmente de la falta de medicamentos y de la prolongada espera para recibir atención.

“Siempre vengo al hospital, nos atienden bien, pero si el medicamento es caro, no hay. En la farmacia solo hay los remedios básicos como diclofenac. Lastimosamente tenemos que comprar nosotros lo que no hay”, expresó a ABC TV la señora Valentina Isasi, pobladora del Bañado Sur.

La paciente contó que en el hospital público comienzan a dar los números para atención médica a las 05:00, pero que posteriormente deben esperar hasta las 07:00 para que el médico inicie la consulta, por lo que recibir asistencia médica puede llevar un excesivo tiempo de espera.

Hospital Barrio Obrero: elevados gastos para cirugía

Cirilo Escobar, padre de un paciente que se sometió ayer a una cirugía, contó que realizó un importante gasto de bolsillo, principalmente porque su hijo requería una resonancia magnética, estudio que no está disponible en el hospital. Según dijo, debieron pagar en el sector privado alrededor de G. 2.600.000 por el complejo estudio de imágenes.

“Acá no hay nada de eso y en otro hospital público debíamos esperar dos meses o más. Mi hijo necesitaba operarse en el momento. Gastamos también por medicamentos, antibióticos principalmente; alrededor de G. 3 millones. El Gobierno tiene que poner eso (fármacos), más todavía para la gente pobre”, cuestionó el hombre.

La señora Aurora Bernal, quien llegó al hospital desde Alberdi, contó que debió realizar el largo viaje por la falta de especialistas en el interior del país. Según dijo su hijo requiere de un neurólogo infantil. “Es sacrificado y mucho gasto, faltan muchos especialistas en el interior”, cuestionó.

Bernal resaltó también que marcó la cita médica en julio y que la atención finalmente fue realizada hoy, es decir, que debió esperar tres meses.

Confirman falta de diversos fármacos

La doctora Nilsa Amarilla, jefa de la farmacia del Hospital Barrio Obrero, confirmó la falta de algunas medicinas, como Meropenem, y de biológicos, como la insulina. No obstante, aseguró que “hacen lo posible por dar respuesta”.

“Hacemos el pedido, en el caso de la insulina, mensualmente. Ya presentamos (el pedido); la semana pasada nos vino la gran mayoría (de los pedidos) a excepción de la insulina mixta, que es la que no hay en plaza en este momento. No es que el Ministerio de Salud no tiene, no hay en plaza en todo el país”, aseguró.

Amarilla indicó que no disponen, por ejemplo, de la insulina glargina, que son del tipo 2 y es lo que los pacientes utilizan más. “Sí tenemos las insulinas de tipo 1 y, también los comprimidos que se utiliza como apoyo para los diabéticos”, aseguró.

La jefa de Farmacia del Hospital Barrio Obrero refirió que en esta época del año, las medicinas que más demandas registran son las utilizadas para tratar la diarrea y el vómito. “Siempre nos llegan (fármacos); recibimos semanalmente nuestros productos. Los caballitos de batalla son ibuprofeno, paracetamol, diclofenac y las sales orales de hidratación; también contamos con los antibióticos correspondientes a esta época. De haber, hay faltantes (de medicamentos), pero damos respuesta en todo lo posible”, sostuvo.

Amarilla afirmó que cada año aumenta en el hospital la cantidad de medicinas solicitadas a Salud Pública, así como también la variedad de drogas. Indicó que anteriormente, en el listado básico se registraban unos 600 ítems, que luego subió a 800 y, actualmente, la lista es de 1.300 ítems.

Visible falta de mantenimiento edilicio

A las carencias médicas del hospital público, se suma también las carencias edilicias. Al recorrer los pasillos del servicio, se puede observar a simple vista la falta de baldosas en los pisos, ventanas rotas y techos en mal estado. El moho también es visible en las paredes y los techos de varios sectores.

La doctora Amarilla resaltó que desde que el Hospital de Clínicas se trasladó a San Lorenzo, el Hospital General Barrio Obrero absorbió a todos esos pacientes de Asunción. “De 20 mil pacientes que manejábamos, hoy tenemos de 40 mil a 43 mil pacientes atendidos por mes”, puntualizó.