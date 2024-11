Trabajadores bloquean acceso a constructora vial por falta de pago de salarios

En medio de faltas de liberación de franjas de dominio en varios puntos y con manifestaciones debido a la falta de pago a los trabajadores, “avanza” la obra vial corredor agroindustrial, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La obra, que se divide en tres lotes sumando alrededor de 100 kilómetros, inicia en Villa del Rosario, atraviesa la colonia menonita Volendam y finaliza en San Pablo (ruta PY11). En uno de los tramos, los trabajos están paralizados debido a la movilización y bloqueo del acceso por parte de los obreros, quienes exigen el pago de salarios atrasados.

Este proyecto vial beneficia a la zona sur del segundo departamento, a los habitantes de San Pedro de Ycuamandyyú, San Pablo, Villa del Rosario y San José del Rosario. Además, conecta la ruta PY10, Las Residentas, desde Villa del Rosario, cruzando el río Jejuí en San Pablo, hasta la ruta PY11, en Cruce Yacaré Ñe’ẽ, distrito de San Pedro de Ycuamandyyú.

La obra se divide en tres tramos: Lote 1, a cargo de Enrique Edgardo Díaz Benza Cano (EDB), cubre el trayecto de Villa del Rosario hasta la colonia menonita Volendam (incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicuá), con un total de 39,31 km. Este sector atraviesa gran parte del estero Yetyty, donde se realizan movimientos de suelo y drenaje.

En el Lote 2, que registra la movilización de trabajadores, el tramo comprende Volendam – San Pablo (hasta la cabecera sur del puente sobre el río Jejuí, incluyendo el mejoramiento del acceso a San Pablo), con una extensión de 42,87 km. Está a cargo del Consorcio ICE (Construcciones Edivi S.A., Caldetec Ingeniería S.R.L., Ilsung Construction CO. LTD - Sucursal Paraguay). Aunque gran parte de esta obra también atraviesa el estero Yetyty, los trabajos se encuentran paralizados esta semana porque los obreros alegan que hace tres meses no reciben sus haberes y recurrieron a la medida de fuerza ante la falta de respuesta. Uno de los manifestantes expresó: “Hace mucho que no nos pagan, trabajamos por necesidad y es injusto que no nos paguen por nuestro trabajo. No queremos pelearnos con nadie, solo queremos cobrar y trabajar. Cerramos el acceso a la empresa, no permitimos que salga ninguna máquina, y ojalá nos hagan caso”, dijo el trabajador. Intentamos tener la versión de la empresa, pero nos dijeron los encargados del exceso, que no estaban en el lugar, en el momento de nuestra visita.

El Lote 3 abarca desde el distrito de San Pablo (cabecera norte del puente sobre el río Jejuí) hasta Cruce Yacaré Ñe’ẽ en la Ruta PY11, con una extensión de 16,88 km. Esta sección está a cargo de Proel Ingeniería, de Augusto Ortellado Narváez. Aunque gran parte del tramo presenta mejoras importantes y es transitable en todo tiempo, aún falta liberar franjas de dominio.

La obra recibe críticas en la zona debido a la falta de pagos a trabajadores locales y a la exigencia de un mejor control de calidad en la construcción del corredor vial.