J. Augusto Saldívar: concejal recibió cheques sin fondos de la municipalidad

J. AUGUSTO SALDÍVAR. El concejal municipal local, Christian Domínguez, del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), denunció que no pudo cobrar parte de su dieta y gastos de representación porque los cheques que emitió la municipalidad no tenían fondos en el Banco Nacional de Fomento (BNF). La administración del intendente, Diego Alonso (PLRA), no le paga al edil desde el 2022, por denunciar supuestos hechos de corrupción. Dijo que a raíz de este hecho, las cuentas de la comuna fueron canceladas.