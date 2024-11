Director de Defensa, Salud y Bienestar Animal: “Hoy todos quieren defender la vida de los animalitos”

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó el aumento de penas de hasta seis años de cárcel por maltrato animal. La pena anterior era solo de dos años o multa.

“Esto es una lucha que tenemos hace muchísimos años todos los animaleros. En el 2013, cuando se hizo la ley de protección animal y luego su modificatoria en el 2017, las penas que se habían contemplado no fueron suficiente para, realmente, ver a la gente que maltrata, que hace daño o mata a los animales con penas carcelarias suficientes como para que puedan llegar a la cárcel”, manifestó Héctor Rubín, Director Ejecutivo de la Dirección de Defensa, Salud y Bienestar Animal.

Ante casos de maltrato animal, la mayoría no iba a la cárcel, pues se computaban con otro tipo de sanciones. “Lo que hoy se consiguió es gracias a un nivel gigantesco de conciencia que está teniendo la sociedad y nuestros legisladores, en donde nos va a permitir, en grados de crueldad y maltrato animal, llegar a penas hasta seis años de cárcel”

En otro momento, Rubín señaló: “Es un avance muy grande y se dio gracias a la ayuda de los activistas, rescatistas y animaleros en general. Antes era impensado que en el Congreso alguien se animara a proponer algo que tenga que ver con los derechos que tenga que ver con proteger a los animalitos. Hoy en día, el caso es al revés, todos quieren defender la vida de los animalitos”.

La próxima semana se va a presentar un proyecto definitivo y absolutamente integral, que va a ser una revolución para la dirección y todos los derechos, que tengan que ver con la protección de los animales, en general, no solo mascotas.

“Hoy lo que se promulgó es la modificación de dos artículos que hablan de las penas carcelarias. El proyecto que vamos a presentar va a ser mucho más amplio. Tenemos que hablar de educación, incluir el bienestar animal en la maya curricular, la creación de lugares que puedan atender a animalitos de familias de muy bajos recursos y una red nacional de veterinarias. Esto sería un cambio muy grande”, indicó.

Consultado sobre si esta ley solo afecta a animales domésticos, esclareció: “Animales en general. No solo se castiga un gatito o un perrito, se castigan muchísimos animales. Nuestra ley nos permite actuar cuando son animales exóticos o salvajes cuando están en cautiverio. Al momento de realizar una denuncia, cuando es muy grave, conviene hacer en la Dirección de Protección Animal y en la fiscalía. Las denuncias deben ser más concretas y completas”.

Refugios no, hogares temporales si

“Yo no estoy muy de acuerdo con los refugios, a mí me gusta llamarles hogares temporales. No podemos llamarles refugios porque entonces no se les busca casas. Nosotros tenemos que trabajar para que la sociedad entienda que debemos adoptar. La idea no es que terminen en un refugio, donde seguramente están bien cuidados, sino que terminen siendo adoptados”, explicó el Director Ejecutivo de la Dirección de Defensa, Salud y Bienestar Animal.

Para finalizar dejó un mensaje muy claro para todas las personas. “Uno debe ser consciente que clase de animalito puede tener en su vida. Debemos analizar nuestra situación económica, nuestra energía y nuestro tiempo. No hay que ser caprichoso, porque al adoptar es algo de dos y tenemos que pensar si vamos a poder darle al animalito lo que necesita”.