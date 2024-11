Pescadores de Ñeembucú exigen al Estado el pago del subsidio en medio de la veda

Cientos de pescadores del departamento de Ñeembucú se congregaron en la plaza Mariscal López de Pilar para exigir al Gobierno el pago del subsidio que, por decreto N° 2319/2014, les corresponde.

Lizandro Ruiz, pescador de Pilar, fue contundente al señalar que, a 8 días de la veda, el gobierno aún no ha definido ni siquiera la lista de beneficiarios. “Ya pasaron ocho días de la veda y desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) nos dicen que están confeccionando la lista de beneficiarios, y eso no puede ser, nosotros no estamos para esperar, este año la bajante del río nos jugó una mala pasada y no tenemos nada”, se lamentó.

Agregó que dicho decreto los deja “atados de pies y manos” al prohibirles realizar otra actividad para obtener ingresos adicionales. “No podemos hacer otro trabajo, porque si lo hacemos ya no recibimos el subsidio. Pero el gobierno busca la vuelta para no pagar; a algunos nos hacen figurar como si tuviéramos RUC de exportación. ¿Un pescador va a exportar?”, ironizó.

Ruiz advirtió que los pescadores ya no están dispuestos a esperar y dan plazo al gobierno hasta el 15 de noviembre: “Si para esa fecha no recibimos el pago, vamos a lanzarnos de vuelta al río a pescar. No queda de otra”, afirmó.

Por su parte, Ramón Rotela, pescador de Paso de Patria, consideró que la situación es injusta, ya que la veda es en aguas compartidas con Argentina, pero los pescadores argentinos continúan pescando tranquilamente en el río Paraguay.

El senador Ever Villalba (PLRA) también se hizo presente en la manifestación, invitado por los pescadores. Villalba indicó que están trabajando en una audiencia pública para modificar la ley de pesca en beneficio del sector pesquero.

”Iniciamos una audiencia pública sobre el tema, necesitamos abordar esto de manera sistemática no solamente en época de veda, porque hay otros elementos, otras variables como la bajante del río, que ya no es como antes y como Estado hay que abordar y ver alternativas para las familias de pescadores” señaló.