Albergue del Hospital de Trauma: “Acá solo nos queda morir si no tenemos dinero”

La infraestructura del albergue para familiares de internados en terapia intensiva del Hospital de Trauma se cae a pedazos. El calor de los últimos días hizo que los ventiladores no den abasto y cada vez deben adquirir más medicamentos porque el nosocomio no cuenta con ellos. “Acá solo nos queda morir si no tenemos dinero”, lamenta la familiar de un paciente, en nuestro idioma guaraní.

El Hospital de Trauma acoge a cientos de pacientes de todo el país, especialmente cuando se trata de accidentes o intervenciones quirúrgicas de grandes magnitudes. Familiares de pacientes internados aseguran que cada día se les requiere de más medicamentos e insumos a los que muchas veces no pueden acceder por el alto costo.

Trinidad Cabañas de Prieto comenta que su paciente necesita un medicamento diario cuyo costo es de G. 500.000, además de un platino que cuesta G. 11.000.000 y al que espera poder acceder con la colaboración de amigos.

“Todos los días nos piden más insumos: guantes, pañales, de todo”, sostiene mientras espera a la intemperie que le den noticias de su paciente.

Asegura que los “políticos sólo quieren llevar dinero a su bolsillo” y que son muy hábiles para hablar pero no para hacer.

Por su parte, Graciela, quien también tiene un familiar internado, lamenta que “el pueblo se calle” y no reaccione ante esta situación, donde los políticos que ganan millones cuentan con seguro de salud “VIP” y la clase trabajadora debe realizar polladas para comprar medicamentos.

Infraestructura

El lugar con el que se cuenta como albergue se encuentra en deplorable estado, sin espacio para que los familiares puedan descansar de manera digna.

A simple vista se observa el cableado en mal estado, las paredes se caen a pedazos y el peligro es constante para los que deben utilizar este sector, pero no tienen opción, ya que sus familiares se encuentran internados y son del interior del país.