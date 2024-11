Noviembre Azul: ¿Cómo agendar cita con un urólogo en el Hospital de Clínicas?

La campaña “Noviembre Azul” es realizada anualmente para concientizar sobre la salud integral masculina y la importancia de un examen rutinario de la próstata. En Paraguay fallecen alrededor de 400 hombres por año y se diagnostican unos 1.800 casos nuevos de cáncer de próstata, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Lea más: Noviembre Azul: ley otorga dos días libres remunerados para examen de próstata y colon

El doctor Victorino Isasi Almirón es profesor adjunto de la Cátedra y Servicio de Cirugía y Clínica Genito-Urinaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Explicó que el cáncer de la próstata actualmente es un problema de salud pública que registra un importante incremento de casos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El especialista refirió que en el Hospital de Clínicas resolvieron ampliar el cuidado de la salud integral masculina, “que no solo tiene que ser un mes, sino todo el año”. Manifestó que en el servicio se realizan cirugías de patologías benignas de la próstata, además de atención médica en consultorio.

Noviembre Azul: ¿Cómo acceder a una atención médica en el Hospital de Clínicas?

Los turnos se marcan en la Unidad Ambulatoria Adultos a través de la línea 142. Se marca directamente si la persona posee las compañías telefónicas Copaco, Claro y Personal; en tanto que, de las líneas de Tigo y Vox, se debe digitar el prefijo 021 y, posteriormente, agregar el número 142.

Sobre el horario habilitado para solicitar turnos, se detalló que es de lunes a viernes, de 7:00 a 17:00. El personal del Hospital de Clínicas agendará su cita médica y le anunciará el día y el horario en que debe presentarse a su consulta.

¿Es necesario el tacto rectal?

El doctor Isasi pidió a los hombres perder el miedo al tacto rectal, ya que este no siempre es realizado. Subrayó que la consulta urológica no debe percibirse como una agresión al cuerpo y que existen métodos diagnósticos que no necesariamente requieren del tacto rectal.

Lea también: Noviembre Azul: ¿es necesario el tacto rectal? Esta y otras respuestas sobre el cáncer de próstata

“Quede bien claro, que no siempre se lleva a cabo el tacto rectal, de lo que tanto tienen miedo los varones. Actualmente, solo si el paciente accede, se realiza esa exploración, si no, lo que se hace es un análisis de sangre, que consiste en el antígeno prostático específico o PSA Total, y la ecografía abdominal. Tampoco se solicita de oficio la ecografía transrectal, cosa que también hace que el paciente no acuda a la consulta”, expresó el médico.

Síntomas del cáncer de próstata:

El cáncer de próstata no siempre causa síntomas, especialmente en sus primeras etapas. Pero cuando aparecen, los síntomas pueden ser: