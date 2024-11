Noviembre azul: en emotivo homenaje, la hija de Gustavo Köhn insta a la prevención del cáncer con controles anuales

Con la intención de ayudar a sobrellevar el cáncer a pacientes y familiares que atraviesan la enfermedad, Leticia Köhn realizó un emotivo homenaje a su padre, relatando lo que vivieron, acompañado de videos en los que Gustavo Köhn, reconocido periodista y estudioso del deporte, contaba su experiencia de como se enteró de que tenía cáncer.

“Si a alguien puede servir esta historia, espero que le llegue mi relato y le pueda ayudar a sobrellevar la enfermedad, ya sea paciente o familiar de paciente. En octubre del 2014 nos enteramos de una de las noticias más tristes de nuestras vidas, a mi papá le detectaron cáncer de colon, grado 4″, escribió Leticia en su cuenta de X.

Leticia contó que la incertidumbre se vuelve el peor enemigo tanto del paciente, como de la familia de quien pelea contra el cáncer.

“Realmente fueron momentos muy duros como familia porque papá era nuestro sostén en todo sentido. Teníamos miedo y al ser un cáncer muy avanzado no sabíamos que iba a pasar, y en estos casos la incertidumbre se vuelve el enemigo número uno. Luego del diagnóstico, tuvimos la gracia de poder disfrutar de él por 6 meses más, hasta que su cuerpo, muy golpeado, dijo basta”, comentó.

Controles para prevenir el cáncer

Leticia, además de hablar del proceso del duelo, también instó a realizar controles anuales para prevenir la enfermedad y que cualquier persona o familia pase por esa situación.

“Nos costó y sigue costando soltarle, el duelo no termina a los un mes, o un año, o cinco años. El duelo se lleva en el corazón cuando perdés a alguien amado. Con el tiempo se hace un poco más liviano, pero se queda contigo en el corazón. Hoy no lo tomo como algo malo, lo tomo como un alivio, porque él ya estaba sufriendo mucho y no tenía calidad de vida. Lo que quiero transmitir con esto es que todo esto ¡se PUEDE PREVENIR!, con controles anuales, sin importar tu sexo, raza o religión”.

Insistió en que su objetivo es poner su granito de arena sobre la campaña de concienciación de noviembre azul, sobre el cáncer de próstata y colon.

“El cáncer es una enfermedad que no distingue raza, clase social, ni preferencia política. El simple hecho de hacerse los controles puede lograr prevenir esta enfermedad o hacer que sea más leve si es que se diagnostica a tiempo. El cáncer no perdona desde el día 1″, refirió.

La batalla de Gustavo Köhn contra el cáncer

Gustavo Köhn fue un reconocido periodista e intelectual del deporte que en octubre del 2014 fue diagnosticado con cáncer de colon. Luchó férreamente contra la enfermedad, pero falleció seis meses después. En una entrevista realizada por ABC TV habló sobre el proceso que realizó desde que fue diagnosticado.

“Es extraordinario el ánimo que me da, porque yo soy un ser humano como cualquiera, yo también tengo mis momentos con bajones. Hay momentos en los que yo me canso también de esta batalla, pero esa persona en la calle, que sabe que yo tengo el problema, que me da una palmadita, fuerza, vamos, vamos para adelante, fuerza campeón y cosas por el estilo, esas cosas tan lindas que me dicen, la verdad que me levantan el ánimo de una manera increíble”, dijo Köhn.

También reconoció y recordó a la gente que escribía en las redes sociales cosas lindas sobre él y sobre la lucha que emprendió, “yo no sé si la gente es consciente de todo el bien que me está haciendo con eso, una línea que escribe, no sabes el ánimo que me da”, refirió.

La pelea de Gustavo Köhn contra el cáncer

Dijo que se dejó estar y que recién a los 45 años se hizo su primera colonoscopia, en la que le detectaron el cáncer de colon. Dicho estudio se realizó debido a que tenía molestias para irse de cuerpo.

“Resulta que empecé a tener problemas, me costaba ir de cuerpo y el motivo era ese, había un tumor como una pelota de golf de 4,5 centímetros que estaba impidiendo que saliera la materia fecal, por eso me complicaba tanto. Se hace el estudio, la biopsia y el 13 de octubre determinan que era cáncer de colon, lamentablemente fue una biopsia que en ese aspecto confirmó los peores temores que teníamos”, relató en la entrevista el periodista.

Se describió a él mismo como hombre de pelea, por eso le gustaban tanto algunos deportes de combate, por lo que pensaba noquearle al cáncer, o al menos, no iba a dejar que el cáncer le gane sin pelear.

“Sí me gana, que sea porque fue mejor que yo, o más duro que yo, o más resistente que yo, porque yo voy a dejar todo en la cancha, como se dice en el fútbol, dejamos todo para poder ganar y si nos ganan, pues que sea porque son mejores que nosotros, pero no porque nos hayamos dejado todo en la cancha”, expresó.