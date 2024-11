Vales de combustible: las pruebas presentadas contra la concejala González y el diputado Arévalo

Luego de que la concejala colorada Carolina González manifestara que su tarjeta de combustible fue clonada, responsabilizando al intendente de Lambaré, este presentó documentos que confirman que el combustible fue cargado en vehículos que están a nombre del esposo de la concejala, el diputado cartista Orlando Arévalo (ANR).

“Estoy reuniendo los documentos correspondientes, ya que fui tildado de haber clonado la tarjeta de combustibles de la señora concejala. Quiero mostrarle a la ciudadanía para que pueda enterarse quiénes cargaron en este vehículo, que le pertenece al diputado Orlando Arévalo”, expresó Guido González, intendente de Lambaré.

Seguidamente explicó: “Nosotros tenemos los tickets, que fueron firmados por su chofer, que es funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Lo más importante es que tenemos bien detallados los tickets, con día y fecha de la carga”.

Los tickets son proveídos por la estación de servicio. “Petropar tiene el informe oficial, pero sin la firma, porque eso se hace en la estación al momento de la carga de combustible”.

“La clase de persona que son”

El administrador de la ciudad de Lambaré indicó que a la concejala le terminó saliendo el tiro por la culata al acusarlo. “Combustible a mí no me falta, gracias a Dios y no tengo tampoco una camioneta como la de él (Arévalo)”, refirió.

“Con estas pruebas ya no puede decir que el intendente estaba usando su tarjeta de combustible. Y toda tarjeta que se les da es responsabilidad de cada concejal”, aseveró.

Ante la consulta de si ya realizó la demanda por difamación y calumnia, Guido González manifestó: “Todavía. Ayer se constituyó la escribana y le pidió que se ratifique o rectifique y ella pidió abstenerse de las preguntas. Pero vamos a empezar la demanda porque ella me tildó de ladrón. Yo tengo que demostrar la clase de persona que soy, y de paso la clase de persona que ellos son”.