Video: chofer baja a la fuerza a un abuelito en San Lorenzo

Un chofer de la línea 2 fue captado en video cuando bajó a los empujones a un abuelito porque este último no tenía la tarjeta magnética para pagar su pasaje, según trascendió.

De acuerdo a lo que dijo la pasajera que captó el video a varios medios de prensa, el abuelito tenía solamente G. 5.000 en efectivo, lo que causó que el chofer reaccione enfurecido contra el adulto mayor.

El anciano subió al bus en San Lorenzo y el chofer paró frente a la Comisaría de Calle’i, San Lorenzo, lugar donde obligó al adulto mayor a descender.

“Me haces el favor, no me interesa a mí. No me interesa. ¿Querés que te baje a la fuerza o no?, ¿querés que te baje a la fuerza?”, se escucha en el video que el chofer dice al abuelito, para luego agarrarlo y empujarlo hasta la puerta y dejarlo en la calle.

Abuelito se habría golpeado la cara

Según relató a los medios de prensa la pasajera que filmó el hecho, cuando el chofer tomó al abuelito para llevarlo hasta la puerta, el adulto mayor se golpeó la cara contra el pasamanos, pero esa parte no logró captarla, ya que recibió un mensaje en ese mismo momento.

Agregó que estaban aproximadamente cinco pasajeros en el bus, la mayoría mujeres y dos hombres, pero que nadie hizo nada para evitar la agresión.