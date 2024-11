Yacyretá: costosa grúa móvil accidentada sigue volcada en el lugar del percance

Una denuncia que llegó a ABC Color señala que 20 días después del vuelco de la grúa móvil al servicio del Departamento Técnico de la Central Yacyretá, el vehículo permanece en el lugar donde volcó, cuando circulaba a la altura del arroyo Aguapey, a unos tres kilómetros del distrito de San Cosme y Damián (Itapúa).

Actualmente, el vehículo, cuyo valor rondaría los USD 900.000 permanece en el lugar del incidente, cubierto con una carpa. La custodia está a cargo del personal de seguridad de EBY.

Al consultar el motivo por el cual todavía no se ha retirado la grúa móvil, desde la Entidad Binacional Yacyretá, a través de su Departamento Técnico, informaron que establecieron procedimientos para llevar a cabo la tarea de retiro de la grúa modelo XCMG-XCA1, que volcó en circunstancias que aún están investigando. El trabajo de recuperación se llevará a cabo una vez que tengan los resultados de la investigación; mientras no concluya, no puede moverse el equipo, dijeron.

Al mismo tiempo se indicó que los peritos técnicos de la firma Worklift S.A., contratados por la empresa American Vial, proveedora de la grúa, llevaron a cabo un minucioso y exhaustivo peritaje e inspección del equipo siniestrado. En contrapartida, Yacyretá encargó la inspección a los peritos de la firma RE.Y.SE, quienes realizaron la evaluación técnica y recabaron información en el lugar del accidente.

La Entidad Binacional Yacyretá, a través de su Departamento Técnico, está abocada a realizar esta intervención con la mayor rapidez y eficacia posible, garantizando que la grúa regrese a su operación en condiciones óptimas y que el impacto del incidente sea el menor posible, señala la información oficial.

Además, se menciona que el Departamento Técnico impuso un riguroso protocolo que garantizará la seguridad de las operaciones. La totalidad de los procedimientos se realizan siguiendo los más altos estándares de calidad y seguridad, con especial énfasis en la prevención de riesgos y la protección del medio ambiente. Las tareas serán supervisadas de cerca para minimizar cualquier tipo de incidencia o interrupción en las operaciones del proyecto, explican.

De forma paralela, en estos momentos se está construyendo un camino alternativo para asegurar la tarea de retiro de la grúa, informan.

