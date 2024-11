Esta fue la reacción de los absueltos en el juicio por la quema de Colorado Róga

Los tres absueltos hoy en la causa de la quema de Colorado Róga en marzo del 2021 expresaron su alegría tras la resolución del Tribunal de Sentencia y aseguraron que se hizo justicia y afirmaron que en el juicio se demostró que la Fiscalía es inoperante.

“Estoy muy contento porque se hizo justicia; se probó que realmente los acusados, que esta Fiscalía acusó en su momento como los autores de haber quemado Colorado Róga, no son los verdaderos responsables y esto es un llamado a que la Fiscalía haga su trabajo, que dejen de ser inoperantes”, dijo Pedro Areco.

Aseguró que la fiscala María Estefanía González, quien inició la causa, los imputó y acusó obró mal con la justicia con el afán de querer buscar unos supuestos responsables, llevando la causa como un hecho político. La fiscala no participó de todo el proceso, debido a que asumió una como responsable del área XVII, en el departamento de Boquerón, en octubre de este año.

“Creo en la justicia, por eso yo me sometí y estoy muy, pero muy contento porque se demuestra que la libertad de manifestarse, la libertad de decir lo que uno piensa y siente, la libertad de exigir la transparencia de los fondos públicos en pandemia están hoy demostrando que nos persiguen por perseguir nomás a manifestantes”, aseveró.

“Nos fuimos para manifestarnos por un Paraguay mejor”

Por su parte, Arnaldo Martínez, otro de los absueltos, celebró que quedó demostrado que no hicieron nada más que ir a manifestarse por un Paraguay mejor. “Demostramos la fuerza de lo que siempre sostuvimos, de que no hicimos nada, somos inocentes, nos fuimos para manifestarnos por un Paraguay mejor, entonces muchísimas fuerza y gracias a todos los que acompañaron la causa”, expresó.

Enrique Agüero, el tercer absuelto, contó que el día de la movilización se manifestó debido a que su hermana falleció a causa del Covid 19, por lo que quería denunciar la realidad de lo que pasaba en el país.

“Yo salí a manifestarme porque en la pandemia perdí a una hermana y fue eso lo que me motivó a salir a manifestarme y a decir la realidad de lo que pasaba en el país. Varios jóvenes salimos a manifestarnos esa noche, porque había mucha desidia, había mucha desigualdad, muchos muertos que el gobierno no supo contener. La fiscalía no tiene ningún elemento probable o contundente de quién fue la persona que inició el incendio. Más de 400 videos hubo”, expresó.

Consultado sobre si la motivación de la acusación contra él y sus compañeros fue política, dijo que sí, ya que no se pudo probar nunca quién inició el incendio, debido a la multitud de personas que había en el lugar.