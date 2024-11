Hermano de Lizarella Valiente, otro que ingresó a Essap con “Luifer” Bernal

Varios parientes de políticos colorados del movimiento Honor Colorado (HC) fueron contratados, nombrados o tienen renovaciones de contratos en la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), bajo la administración del actual presidente, Luis Fernando “Luifer” Bernal, igualmente colorado cartista, quien asumió el cargo con el gobierno de Santiago Peña, en agosto del año pasado.

Uno de los contratados mediante la nueva dirigencia de la Essap es Jatar Adalberto Safuan Leiva, primo del diputado Jatar “Oso” Fernández Safuan (ANR - cartista). El primo figura en planilla con un sueldo de G. 3.500.000, con el cargo de auxiliar administrativo. Es bachiller. El mes de su contratación, setiembre de 2023, coincide con la fecha en que el diputado pasó de Cruzada Nacional al cartismo.

Jacqueline Tamara Peralta Giménez, fue contratada como auxiliar contable en junio del año pasado y recientemente fue nombrada coordinadora en la Dirección de Contabilidad, pese a que todavía no terminó la carrera de Administración de Empresas y, por ende, es bachiller. Su salario aumentó casi el doble y ahora gana unos G. 11 millones.

Peralta Giménez es esposa de José Rodríguez, político colorado cartista que como funcionario de Senatur) gana más de G. 11 millones y hermano menor del intendente de Asunción, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez. Este último está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en el famoso caso de los “detergentes de oro” y también investigado por el desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras que no se hicieron.

Otro cuñado de Nenecho fue contratado en la Essap, de la mano de “Luifer” Bernal

Pero además de Peralta, otro cuñado de Nenecho fue contratado en Essap por la administración de Luis Fernando Bernal. Se trata de Sergio Stivens Valiente Cabrera, hermano de la senadora Lizarella Valiente (ANR - cartista), que fue comisionado del Poder Judicial. Figura como auxiliar administrativo y como funcionario permanente, con un salario de G. 6.924.500. Al igual que Safuan Leiva y Peralta Giménez, es bachiller.

Consultado por ABC, “Luifer” Bernal justificó la contratación de Valiente. Aseguró que él mismo le pidió a Stivens Valiente que pase del Poder Judicial a la aguatera estatal para cumplir funciones de control en las oficinas de Essap en Luque, de donde, al igual que su familia, es oriundo el nuevo funcionario. En Luque, Valiente que trabajó muy de cerca con el clan de los González Daher y, específicamente con el extinto exsenador Óscar González Daher, condenado a siete años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

“A Valiente yo, personalmente, le pedí que pida permiso sin goce de sueldo en la Corte, y, que venga a ayudarme a hacer una auditoría en la administración de Luque. Porque detectamos algunas inconsistencias ahí; estamos llevando adelante sumarios”, afirmó el titular de la Essap.

Agregó que le solicitó a Valiente que “vaya a ser mis ojos y oídos en la ciudad de Luque. Un relevamiento de la situación actual. Y está cumpliendo, cumple, pero no el 10% ni el 100%, cumple 1.000% su atribución”, argumentó Bernal defendiendo al cuñado de Nenecho.

Presidente de la Essap dijo que Jatar Safuan no es primo de Jatar Fernández Safuan

Por otro lado, “Luifer” Bernal afirmó que le consultó al funcionario Jatar Adalberto Safuan Leiva -recontratado bajo su administración- sobre su parentesco con el diputado cartista Jatar Fernández Safuan, luego de una publicación de ABC que detalla que son primos.

“Me dijo el funcionario que no es su primo y él ya estaba contratado en la administración anterior (julio 2023, según datos de la Secretaría de la Función Pública). Lo que hicimos nosotros fue recontratar porque es personal operativo”, manifestó Bernal. Alegó que se desempeña en una de las plantas de la empresa pública.

Además, Bernal negó que haya existido cualquier tipo de influencia de parte del diputado Jatar Fernández para la renovación de contrato. “Yo sí te garantizo de que el diputado Safuan nunca me habló a mí por esta persona. Además, yo no le conozco al diputado. O sea, le conozco por los medios, pero no le conozco personalmente”, remarcó.

Con respecto al caso de Vicente Insfrán Vega, tío de la diputada Johanna Vega (ANR - cartista), el presidente de Essap expresó que el funcionario es jubilado, pero fue contratado nuevamente con la administración anterior, debido a que es la única persona que maneja el sistema informático utilizado en la compañía.

Siguen problemas de distribución en Central

Y mientras en la Essap se contrata a personas del entorno de confianza del presidente Luis Fernando Ramírez, todos allegados a políticos del cartismo, los usuarios se quejan del mal servicio que presta la aguatera estatal.

Esta semana, los clientes de Asunción y alrededores quedaron sin agua potable durante horas, y en algunos casos durante más de un día, debido a que se descompuso un caño en la planta de Viñas Cué. En la noche del jueves, en Lambaré seguían sin el vital líquido.

Las quejas de los usuarios también son permanentes debido a la cantidad de caños rotos, que pierden litros de agua tratada y que la Essap se demora semanas, e incluso meses, en reparar.