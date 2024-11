Adiós al encierro de pacientes: el plan del Hospital Psiquiátrico para dejar atrás las estadías prolongadas

En su Artículo 19, la Ley N° 7018 de Salud Mental establece el tiempo que debe durar la internación de un paciente y se indica que debe ser la estadía más breve posible. Además, se dispone que en el caso de las personas internadas por un tiempo prolongado, se deberán implementar medidas para la desinstitucionalización progresiva.

Lea más: Hospital Psiquiátrico con sobrecarga de pacientes y escaso personal

En el Hospital Psiquiátrico, la externación de pacientes de larga estadía se inició en octubre del 2023, luego de que el establecimiento dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) fuera blanco de numerosas denuncias de maltratos y hasta de supuestos casos de abuso sexual en sus instalaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hoy fueron externados otros 12 pacientes del larga estancia que residirán a partir de ahora en el Hogar San Francisco de Loma Pyta, anunció la doctora Mirtha Rodríguez, responsable de la Dirección de Salud Mental.

“La tendencia global y, especialmente la regional, en los últimos 20 años, se encuentra en proceso de transformación en el modelo de la atención de la salud mental, de un modelo hospitalario a un modelo de atención con base comunitaria. Paraguay era uno de los pocos países que estaba todavía sin ningún marco normativo regulador, pero hoy tenemos una ley. Uno de los ejes fundamentales es el cambio, un nuevo paradigma en la atención de la salud mental”, expresó Rodríguez.

Hospital Psiquiátrico: encierro no es ideal para tratamiento de enfermedades mentales

La doctora Rodríguez resaltó que existen evidencias científicas que muestran que el encierro no es la medida ideal para el tratamiento de las enfermedades mentales.

“Dentro de la Ley 7018 tenemos un artículo que establece que el Hospital Psiquiátrico se reconvierta en un espacio de atención de urgencias psiquiátricas y desaparece gradualmente la larga estancia, que actualmente está ocupada por pacientes que están en un estado de abandono, ya sea por la familia, la comunidad. Incluso muchos tienen hasta 30 años de estadía en el hospital”, sostuvo.

Lea más: Psiquiátrico inaugura espacios y esto pasó con pacientes que llevaban décadas allí

La especialista recordó que en dos ocasiones, el Estado paraguayo recibió medidas cautelares por parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas al sistema carcelario en el Hospital Psiquiátrico. “Existe un compromiso de dar una solución a estas personas con la creación de hogares sustitutos, hogares residenciales de estadía permanente y es lo que gradualmente se viene haciendo”, aseguró.

Hospital Psiquiátrico tendrá otra cara en 2025, dicen

Rodríguez recordó que en 2023 fueron externadas 15 personas al Hogar Santo Domingo, al que hoy se están sumando otras 12 personas. Aseguró que el objetivo es que a mediados del 2025 el Hospital Psiquiátrico muestre otra cara.

“Es un proceso que iremos haciendo gradualmente. Todo cambio puede generar resistencia, pero hay un nuevo enfoque, donde se pone a la persona en primer lugar; y al entorno comunitario. Se derriba un estigma y tabú gigante, para que las personas que padecen de algún trastorno mental sean acogidas en una comunidad”, manifestó la profesional.

Lea también: Hospital Psiquiátrico también alberga a procesados judiciales, recuerdan

La directora de Salud Mental afirmó que: “el objetivo es dignificar a estas personas, de derribar esas rejas, porque nosotros no somos nadie para privarlos de su libertar y tenerlos bajo rejas. Estas personas merecen estar en un lugar digno, acogedor, donde sientan el calor de hogar y se puedan relacionar con la comunidad; son personas que fueron abandonadas, incluso por su propia familia”.

Pacientes externados no son un riesgo, aseguran

Ante el miedo que todavía sienten algunas personas a convivir con pacientes psiquiátricos, la doctora Rodríguez explicó que los externados del Hospital Psiquiátrico son pacientes con alta médica que no tienen un hogar o familiares que los puedan acoger.

“Son pacientes que están de alta médica, incluso desde hace años, pero no podían salir porque no tienen un lugar donde ir. No implican un riesgo para las demás personas ni para la comunidad, incluso muchos de ellos están sin medicación hace muchísimo tiempo. Además, no es que solo se le lleva a una persona; primero se trabaja con la comunidad, con los hogares ya existentes”, dijo.

Rodríguez agregó: “Algunos fueron traídos en patrulleras, en algún momento, sin ningún diagnóstico o criterio médico y abandonados en el Hospital Psiquiátrico”.

¿Cuántos pacientes de larga estancia alberga el Hospital Psiquiátrico?

Según indicó la directora de Salud Mental, en el Hospital Psiquiátrico quedan menos de 100 personas de larga estadía.

Lea más: Salud mental: Ministra habla de gran crisis en sistema público

Sobre cuántas personas más estarían abandonando el establecimiento de salud mental antes de finalizar el año, la doctora indicó que “si todo marcha bien”, el año cerraría con la externación de otros 20 pacientes.

“El Hospital Psiquiátrico está trabajando con una lista de pacientes que tienen alta medida, que sí tienen familiares y puedan ir a sus hogares. Van a quedar no más de 80 personas con estadía de larga estancia”. sostuvo.

¿Cómo será la atención en el Hospital Psiquiátrico?

La directora de Salud Mental aseguró que a partir de lo establecido en la Ley N° 7018, en el Hospital Psiquiátrico se van a priorizar las urgencias psiquiátricas y la observación de corta estancia en la sala de casos agudos y el sector conocido como ambulatorio intensivo.

“Hay patologías que requieren de una internación y, si existe el criterio médico, claro que el Hospital Psiquiátrico va a atender e internar también a los pacientes en sus salas de corta estancia. Se estima que la recuperación de una patología en fase aguda es más o menos de entre 3 días y un mes; es decir, que esa va a ser la máxima estadía de una persona para su recuperación y luego vuelve a su comunidad”, detalló Rodríguez.

Lea también: Horror en el Psiquiátrico: la primera crisis en salud del Gobierno

Sobre la descentralización de la atención a la salud mental, la especialista refirió que a nivel Capital y Central existe un Directorio de Salud Mental muy dinámico para la atención de pacientes. En cuanto al interior del país, indicó que en la ciudad de Pedro Juan Caballero se dispone de una unidad de internación para pacientes agudos, que está funcionando desde hace tiempo.

La doctora aseguró también que próximamente se dispondrá de al menos cuatro camas de internación en hospitales distritales de Fernando de la Mora, Itá, Cordillera y Caaguazú.