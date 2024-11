Hospital Acosta Ñu: enfermeros protestan por reajuste salarial que exigen desde hace 10 años

Una manifestación de enfermeros del Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” se realiza esta mañana frente a la sede de la institución, en San Lorenzo. Los trabajadores de blanco exigen un reajuste salarial, entre remuneración por insalubridad, asignación complementaria y otras reivindicaciones económicas.

La licenciada Nelly Giménez, del sindicato de trabajadores, resaltó que desde hace 10 años vienen realizando dicho reclamo, pero el pedido se mantiene postergado.

“Somos olvidados por las autoridades del Ministerio de Salud. Hace 10 años que no tenemos reivindicaciones salariales, quedó postergado ahí, a diferencia de otros hospitales especializados”, cuestionó.

“Discriminados” por Salud y Gobierno

Mencionó que se sienten “discriminados” por las altas autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y el Gobierno. Añadió que solo aparecen para vanagloriarse por los logros del personal del Hospital Acosta Ñu, considerado de referencia en el país en cuanto a trasplantes, cirugías y otros procedimientos pediátricos.

“No podemos ser solo visibles cuando ellos se van a vanagloriar de logros, como cirugías cardíacas y oncología. Somos, en teoría, un hospital en atención de primer nivel, pero eso jamás se refleja en los funcionarios”, declaró.

Recado para legisladores

Giménez también cuestionó a aquellos legisladores que buscan restituirse G. 5 millones en vales de combustible, monto superior al salario que cobran los enfermeros.

“Ellos con G. 5 millones en combustible y a nosotros nadie nos paga el combustible. Nuestro salario de un nombrado es G. 4.320.000 y de una contratada, G. 3.650.000. Pregúntense si nos alcanza nuestro salario. Ellos G. 5 millones solo para combustible y dicen que no les alcanza el salario”, subrayó.

Resaltó que con este reclamo solo buscan “justicia e igualdad” debido a que —dijo— el salario que perciben no les alcanza en cuanto al costo de la canasta básica.

“El salario no nos alcanza, no nos da el gusto para ir a otro país a hacer turismo, para poder estudiar aunque queramos, no nos alcanza el salario y eso duele. Les pedimos a los legisladores que vengan, se acerquen al hospital y vean el trabajo que hacemos para que vean si nos merecemos o no”, declaró.

Incremento presupuestario

Precisó que de los 1.500 funcionarios, incluyendo administrativos, solamente 1.166 perciben remuneración por insalubridad, mientras que 500 la asignación complementaria, que —mencionó— se aplica solo al personal de blanco.

En ese sentido, indicó que está pendiente el incremento presupuestario en G. 9.500 millones para que los funcionarios puedan percibir la asignación complementaria.