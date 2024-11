Policía mejora su comisaría gracias a ingresos que genera como youtuber

El oficial José Jiménez, un agente de la Policía Nacional de la Comisaría 24ª Metropolitana, ubicada en el Bañado Sur, sube videos de sus operativos a las redes sociales, especialmente en YouTube, plataforma en la que ha comenzado a monetizar.

Con este dinero, Jiménez -según comentó- llevó adelante la reparación de motos y la mejora de parte de la infraestructura de su unidad, la cual espera seguir refaccionando gracias a los ingresos que pueda generar en el canal que tiene desde hace cinco meses y el cual lleva su nombre.

“Entre los meses de setiembre y octubre estuvimos monetizando los videos que subimos a la plataforma (US$ 525, unos G. 3.990.000). Gracias a ello pudimos arreglar varias cosas en nuestra unidad policial. Lo primero que hicimos fue la reparación de nuestras dos motos. Arreglamos y colocamos nuestro portón”, explicó Jiménez en el video

En otro momento, el oficial comenta que pudieron cambiar el ventilador de la cocina y refaccionaron una pieza que tenían en el fondo. “Colocamos la instalación eléctrica, un aire acondicionado y le dimos una mano de pintura”, detalló

Hasta los delincuentes colaboran

La intención de José Jiménez es seguir dándole mejoras a la Comisaría y según explicó el youtuber, esto lo va a conseguir gracias a todas las personas que se suscriban al canal, vean los videos, le den me gusta y compartan.

“El Estado tiene muchos gastos y yo prefiero que ese dinero se use en salud y educación. Aunque, al final, este dinero es del Estado, porque estos videos son realizados por la Policía Nacional y por agentes que están recibiendo un salario del Estado”, señaló.

“Para este mes tenemos para cobrar US$ 268, que no es mucho, pero ayuda muchísimo. Irónicamente, los delincuentes y criminales colaboran con la seguridad, porque gracias a ellos hay visualizaciones, hay comentarios, hay me gusta”, concluyó.

Para respaldar sus operativos

El oficial José Jiménez se hizo conocido en el mes de mayo de este año, cuando, con una cámara corporal, grabó una omisión en el hospital Barrio Obrero, cuando enfermeras y médicos se negaron a atender a una mujer que llegó en la patrullera con mucho dolor en uno de los tobillos.

En esa ocasión, Jiménez explicó que compró una cámara corporal para respaldar todos los operativos en los que interviene y tener respaldo ante cualquier eventualidad.