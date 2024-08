Policía se hace influencer con body cam mostrando operativos

El objetivo de publicar los videos de los operativos policiales en su cuenta de YouTube es demostrarle a las personas como procede la Policía Nacional en los operativos que realiza y cuáles son las dificultades que a veces uno tiene, según comentó el oficial José Jiménez, quien graba con una body cam las actividades de la unidad en la que presta servicio.

“También en los procedimientos hay consultas de la gente y yo me tomo el tiempo de responderle. Nosotros muchas veces en los operativos, como la normativa exige, requerimos de dos testigos para poder validar muchas veces los procedimientos que realizamos, pero en el lugar donde a mí me toca ahora prestar servicios, es muy difícil reunir esos requisitos legales porque hay personas que no quieren realizar denuncias”, explicó.

Contó que mucha gente llama al sistema 911 y cuando los agentes llegan para intervenir, los denunciantes no quieren realizar denuncias o firmar actas de procedimientos, así como también les es difícil encontrar testigos, por lo sensible de la zona.

“La única manera que yo en particular vi para poder transparentar el procedimiento policial, es utilizar una cámara corporal y filmar un procedimiento, porque luego vienen las quejas ciudadanas de que el policía intervino mal, me plantó tal cosa, o me pegó, o hizo tal cosa, entonces nosotros, las imágenes audiovisuales, pues son irrefutables, con eso en el Bañado Sur respaldamos de esa manera nuestro procedimiento”, indicó.

Body Cam amparada por ley no reglamentada

Jiménez dijo que el uso de cámaras corporales (body cam) está amparada jurídicamente por la Ley 6757 del año 2021, que autoriza no solamente a la Policía Nacional, sino a todo funcionario público a utilizar las cámaras corporales.

“Falta reglamentar esa norma. Están trabajando con la gente de Ministerio del Interior para poder reglamentar el uso de cámaras corporales. Yo tengo conocimiento de 15 personales policiales que ellos mismos, así como yo, adquirieron sus cámaras corporales, porque vieron la necesidad de utilizar, porque esto transparente tanto para el uniformado, como también es una seguridad jurídica para el ciudadano”, relató.

Dijo que hay muchos dentro de las filas policiales que en los procedimientos tienen un actuar frágil, porque hay gente malintencionada que quiere muchas veces ver al policía de una manera errónea o solamente para algún beneficio, entonces con las cámaras los agentes transparentan el procedimiento.

“Demuestra que el trabajo de la policía no es fácil, uno tiene que lidiar con los inconvenientes ciudadanos que tiene, pero también tiene que lidiar con las víctimas, con el sistema jurídico mismo, porque muchas veces realizamos el procedimiento y no nos vemos acompañados por otras instituciones que deberían aportar”, lamentó.

Policía Nacional cumple varias funciones

Jiménez contó que la Policía Nacional no puede abarcar todo, considerando que está para combatir hechos punibles y tratar de evitar que los mismos se cometan.

“También fungimos, como quiero demostrar en los videos, apoyamos el sistema de salud como ambulancia, fungimos de ujieres, porque nos llegan notificaciones del Ministerio, tanto de la Fiscalía como de los juzgados, también hacemos esas notificaciones, respaldamos el trabajo de la Fiscalía, hay múltiples funciones que nosotros realizamos”, agregó.

Dijo que el subir los videos a una cuenta de YouTube surgió a raíz del inconveniente que tuvieron con el personal médico en el hospital de Barrio Obrero, momento en el que a Jiménez le llamó mucho la atención la sorpresa de la gente ante algo rutinario para la policía.

“A mí lo que me sorprendió es que muchos no sabían, entre comillas, de que la Policía Nacional también funge de ambulancia o también hace esos primeros auxilios, o ayuda o colabora de esa manera en el sistema médico. Si esto no sabe la ciudadanía que hacemos, entonces no sabe nada de lo que nosotros hacemos”, aseveró.

Body cam de agente de policía: gente pregunta por procedimientos

Jiménez lamentó que por cuestiones de tiempo no logra explicar los procedimientos que se ven en los videos, ya que busca que el mismo sea instructivo para el ciudadano y para el policía mismo que muchas veces falta que tenga esa capacitación.

“Los que infringen la ley, reclaman, porque deja en evidencia. He recibido muchos mensajes al privado, en donde y también ese es el objetivo, donde las personas reconocen al sujeto que nosotros le aprehendemos esa noche, ellos le reconocen y dicen esa persona me asaltó una vez, entonces nosotros le pasamos los datos para que ellas vayan a hacer una ampliación de su denuncia y pueda sindicarle directamente a esa persona”, relató.

Además de los aprehendidos, dijo que a algunos jefes policiales también les molesta que se publiquen los videos, ya que al preguntar por qué los procedimientos no se hacen en su zona, los ciudadanos reclaman al jefe zonal.

“Hasta hoy en día estamos encontrando dentro de la Policía Nacional que no le gusta quitar a luz estas cosas. Yo le digo a la gente vaya a su comisaría jurisdiccional donde le toca, si tiene comisiones vecinales, hablen con el presidente, y hablen con el comisario, ‘señor comisario, estoy viendo estos operativos que se hacen, porque acá en esta jurisdicción no se hace, cuando se va a hacer’, capaz haya algún inconveniente, y eso molesta muchas veces, porque la gente va y exige a su comisaría”, indicó.

Policía Nacional cuenta con body cam

Dijo que la Policía Nacional cuenta actualmente con cien cámaras corporales que se utilizan para operativos grandes, y esas cámaras se les va a dar a los operativos que van a hacer antinarcóticos, investigación, allanamientos, para mostrar el trabajo de la policía. Agregó que la Dirección de Relaciones Públicas está en conversación para difundir los videos mediante los canales oficiales.

Contó que la edición de los videos los realiza su hija de 11 años, de una manera lúdica y educativa, viendo tutoriales de edición de videos y aplicando las técnicas en los videos de los operativos que realiza el oficial.

“La edición del video yo casi no hago, hago, pero la que mayormente hace es mi hija. Ella tiene 11 años y sabe editar. Fue un convenio que yo hice con ella, porque siempre me pedía tablet y compañía, desde los 6 años, yo le decía que era muy chica, hasta que una vez me convenció y le dije que le iba a dar, pero aparte de ver sus dibujos, también quiero que veas tutoriales y ahí empezó a ver tutoriales de ediciones”, comentó.