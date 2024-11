Presidente de Aso de cuidacoches dice que son apoyo para la Policía

Ante las denuncias por el cobro excesivo de algunos cuidacoches en los últimos eventos, Vicente Gómez, presidente de la Asociación de Cuidacoches de Asunción, denunció que existen muchos infiltrados que extorsionan a la ciudadanía.

“Hay muchos infiltrados entre nosotros que se van al evento y están cobrando sumas exorbitantes. Están pidiendo G. 50.000, G. 70.000 en la calle, y eso yo creo que ya es una extorsión para la gente, porque la gente viene para divertirse y a veces viene nomás ya en Bolt para no pagar los G. 50.000 y dejar su vehículo a personas que no son cuidavehículo”, aseveró.

Dijo que analizan la posibilidad de reunirse con el Comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, para buscar una solución ante estos supuestos infiltrados.

“Hay gente que están pidiendo sumas muy elevadas. Nosotros, de nuestra asociación, por lo menos aquellas personas que dicen ‘te voy a dar a la vuelta alguna cosa’, siempre le decimos que no importa, con tal de que nos dé algo, no somos exigentes en esas cosas”, indicó.

Cuidacoches son apoyo para la Policía, según presidente

Dijo que varios de estos infiltrados son funcionarios que trabajan en la Municipalidad de Asunción, que trabajan en el Palacio de Justicia, como gestores, de todas cosas, y a ellos no les interesa por ejemplo pedir un G. 50.000 y desaparecer después, entonces como asociación quedan como los bichos raros.

“Tiene un carnet, que tiene que tener por el cuello, la identificación por decirlo así. Un chaleco que la asociación le da. Pero la vez pasada, por ejemplo, la Policía Nacional vino acá al Estadio Defensores del Chaco que no se tenía que usar el chaleco, que solamente la Policía Nacional podía utilizar el chaleco, entonces nosotros no le podemos identificar a muchos compañeros y compañeras, porque nosotros tenemos un distintivo que siempre llevamos eso por nosotros”, dijo sobre como identificar a los cuidacoches de la asociación.

Agregó que siempre trabaja a voluntad e inculca eso a sus asociados, pero que no puede vigilar a todos, porque el territorio es grande y nadie le va a dar un peso si va a controlar a sus asociados, debido a que debe trabajar para sostener a su familia.

“Tengo que hacer también mi platita porque yo, por ejemplo, ahí en el Estadio Defensores del Chaco tengo una parte, doce vehículos y la gente ya me llama, me llama ‘presidente, dejame un lugar’ y yo le digo ‘no, yo no te puedo dejar un lugar. Tenés que venir temprano’, eso es por la confianza que me tiene esta gente”, señaló.

Contó que quieren presentar listas de cuidacoches habilitados por la asociación a la Policía Nacional por cada evento, ya que muchas veces los mismos sirven de apoyo a los agentes.

“Pasar una lista de la gente que va a poder trabajar, que tiene la confianza de la Policía Nacional también, porque nosotros a veces también somos un apoyo para ellos, porque ahora por ejemplo el retrovisor se está robando a patada, entonces nosotros cuando vemos esas cosas, les decimos a los muchachos ‘bueno, andate de acá o si no le llamamos a la Policía Nacional para que venga a intervenir’”, concluyó en entrevista con Mega TV.