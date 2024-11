Video: así rescataron del raudal a amiga de paraguaya fallecida en España

Videos de vecinos de la peluquería donde trabajaban la paraguaya Lorenza Villaverde y una joven de nombre Laura captaron el momento cuando esta última era arrastrada por el agua e intentaron subirla a un balcón, pero no se pudo. Sin embargo, tras horas de permanecer en medio del raudal fue rescatada mientras lamentaba la pérdida de su colega como consecuencia del fenómeno climatológico denominado DANA. Ocurrió en Valencia, España.

Vecinas del lugar comentan cómo se dieron los hechos en el momento de la tragedia y cómo Laura se lamentaba por la pérdida de Lorenza.

Mientras el agua corría muy fuerte por las calles de Valencia como consecuencia del fenómeno DANA e ingresaba a las casas y edificios de la zona, Lorenza Villaverde estaba en la peluquería en la que trabajaba. Estaba en compañía de su compañera de nombre Laura, cuyo apellido no trascendió hasta el momento.

No se saben las circunstancias en las que fueron arrastradas por las aguas, si habían intentado salir o si les tomó desprevenidas dentro del local.

Salvaron a amiga de Lorenza con una cuerda hecha de sábanas

Se observa cómo Laura queda en medio de objetos que se atascaban entre los edificios y un grupo de vecinos le pasa una cuerda hecha de sábanas.

Desde el balcón de un segundo piso le pedían que se atara la cuerda alrededor de la cintura mientras ella les decía que tenía miedo, que no podía. Finalmente, les avisó que podían subirla, pero se resbaló y fue arrastrada por la corriente.

Le gritaron que se atajara por un árbol y así logró agarrarse. Permaneció por varias horas allí hasta que fue rescatada por los bomberos, explicaron las vecinas.

“Estuvo horas y horas diciendo: ‘Lore, ¿dónde estás? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no has esperado?”, relata.

Laura fue rescatada y hoy puede contar lo que vivió, pero Lorenza fue hallada sin vida 15 días después de aquel trágico momento.

Este lunes iniciaron los trámites para su repatriación, luego de que los padres se opusieran a la cremación. La Secretaría de Repatriados se hará cargo de los gastos, indicaron.