Ayolas: “Pescadores estarían infringiendo veda de pesca con apoyo de patrocinadores”, afirman

El ingeniero Mario Martínez manifestó que la incautación de cerca de 200 kilos de peces de las especies de dorado es una señal clara de que no se está respetando la veda de pesca, vigente desde el 4 de noviembre pasado. La infracción estaría siendo realizada por los propios pescadores en horario nocturno, con apoyo de personas que cuentan con solvencia económica.

“Tenemos informaciones de que la gente está realizando el arte de pesca de forma ilegal en horas nocturnas en diferentes zonas de Ayolas. En horas de la madrugada de este jueves se realizó un recorrido por las aguas del río Paraná en busca de los infractores, pero no se detectó ninguna irregularidad. Pasa que, cuando uno se mueve, ellos ya se avisan entre todos”, dijo.

Al mismo tiempo, manifestó que la situación de los pescadores no es buena. Por un lado, a raíz de la escasez de agua en el río, no se pudieron preparar para la veda. Hasta la fecha, todavía no han recibido la asistencia alimenticia y el subsidio económico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

“Se sabe muy bien cómo está la situación económica acá en Ayolas; además, todavía no llegan las ayudas sociales al sector pesquero. Eso hace que estas personas se arriesguen a quebrantar la Ley 3.556/08, que regula la veda pesquera. No piensan que están perjudicando su propio medio de sustento y exponiéndose a penas carcelarias o fuertes multas”, señaló.

En lagos internos y ríos compartidos con Argentina, la veda se extiende hasta el 20 de diciembre de 2024. Las personas que incumplan la Ley de Pesca se exponen a multas que van desde 3.001 a 20.000 jornales mínimos y penas carcelarias.