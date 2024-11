El saludo en portugués de Nenecho a hinchas de Cruzeiro: así le respondió la ciudadanía

Ante un posteo desde la cuenta oficial del Cruzeiro, que vendrá a Paraguay para la Final de la Copa Sudamericana este fin de semana, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, dio la bienvenida al club y a sus hinchas. En un breve posteo en portugués señaló que es un honor darles la bienvenida a nuestra ciudad.

“É uma honra recebê-los em nossa cidade. Aproveite Assunção, nossa gente e o clima de festa da grande final (es un honor darles la bienvenida a nuestra ciudad. Disfruten Asunción, nuestra gente y el ambiente festivo de la gran final)”, expresó el jefe comunal.

Hasta esta mañana, recibió en total 166 respuestas de la ciudadanía. Muchos aprovecharon para preguntarle, en el mismo idioma, qué hizo con los G. 500.000 millones en bonos.

“Cadé os 500 mil millões de guaranís sr prefeito?”, “Nde dança du creu, dónde está la plata? Eñembo agraciado atu”, “onde estão os 500 milhões de guaranis”, “Nenecho, onde estão os 500 bilhões de guaranis?”, “Boa Noite sr intendente do Assunção, que aconteceu com o 500 mil milhões?”, dicen algunos de los posteos de los ciudadanos que consultan sobre ese asunto.

“Capaz en portugués nos responde”, añadió un usuario luego de hacer la misma consulta.

Ciudadanía pide advertir sobre inseguridad, derrumbes y raudales

Además, aprovecharon para cuestionar el pésimo estado de abandono en el que se encuentra la ciudad de Asunción. “Si voce pasa por rua Presidente Franco, a metros de la Vicepresidencia de la República, tenga muito cuidado, porque se le puede caer por su akã. Pero voce tranqui el intendente es un crack”, señaló un ciudadano y adjuntó una fotografía de un edificio derrumbado recientemente.

Otro le dijo al intendente que debe advertir a los extranjeros que no deben pasar por varias zonas del país en días de lluvias. “¿No tenés vergüenza de ofrecer una ciudad en ruinas, que no movés un dedo para hermosear?? Asunción no es solo calle Palma. Ladrón. Ridículo. Mamarracho. Devolvé la plata que robaste mejor”, añadió otra usuaria.

Así también, muchos señalaron a los hinchas que deben tener cuidado con sus pertenencias, debido a la gran inseguridad que reina en Asunción.

