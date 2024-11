Abuela denuncia que le quieren desalojar de su propiedad

Se trata de la señora Eusebia Zorrilla Villalba, de 75 años, afincada en la comunidad de San Isidro del Norte de este distrito, quien, según su denuncia, su expareja identificada como Catalino García, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Lambaré, quiere apoderarse de su casa de cualquier forma, valiéndose de algunas autoridades judiciales, señaló.

En ese sentido, aseguró que ella no piensa abandonar la finca donde vive desde hace mucho tiempo, considerando que el documento proveído por el Indert le reconoce como la poseedora de dicha parcela. Por lo tanto, califica la resolución judicial, firmada por el juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Tercer Turno de San Estanislao, Roberto Villamayor, como un documento ilegítimo.

No voy a salir de mi casa

“Yo lo único que les digo a esta gente es que no voy a abandonar mi casa porque estoy segura de que esta tierra me corresponde legalmente, según la propia asesoría jurídica del Indert. Teniendo en cuenta que mi expareja nunca había finiquitado la documentación de la propiedad a su nombre y tampoco vino a vivir en este lugar, fue la institución agraria la que me otorgó el derecho como ocupante legal del terreno, haciendo lugar a la solicitud que había realizado en su momento”, aseveró.

Indert apoya a doña Eusebia

Con el objetivo de conocer la versión de los representantes del Indert respecto a este conflicto, recurrimos al jefe regional del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con sede en San Estanislao, Wilson Borja, quien aseguró que para el Indert la señora Eusebia tiene el reconocimiento como ocupante legítima de la propiedad, aclarando que el señor Catalino García también había solicitado este mismo terreno, pero nunca llegó a terminar la documentación, indicó.

Actuó de acuerdo al expediente

Por otro lado, hemos contactado con el juez que firmó la orden de desalojo de la señora Eusebia, Roberto Villamayor, para saber en qué se basó para tomar esa determinación. Sobre el punto, el magistrado respondió que actuó de acuerdo al expediente que le presentó el demandante Catalino García, teniendo en cuenta que fue el primero en presentar la solicitud de ocupación de la citada finca.

Recomendó, asimismo, que en este caso el Indert debería presentar una demanda en contra de Catalino García, si realmente no le corresponde la titularidad del predio en cuestión.

Vecinos a favor de doña Eusebia

Debido a este problema que se está generando en la comunidad, que perjudica enormemente a una de las pobladoras, ha generado la reacción de los vecinos más cercanos, quienes le están dando su apoyo incondicional a la señora Eusebia y rechazan categóricamente la forma en que le quieren echar de su vivienda.

Al respecto, el señor Felipe Ahrens manifestó que la gente del lugar va a acompañar hasta el último momento a esta vecina, a quien le quieren dejar sin casa sin tener en cuenta su edad y la situación en la que se encuentra, subrayó.

También intentamos contactar al denunciante del caso, Catalino García, pero él no atendió nuestras llamadas.