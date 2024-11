Copa Sudamericana: estos son los puntos de accesos a La Nueva Olla para los hinchas

Este sábado 23 de noviembre se disputará en nuestro país la final de la Copa Sudamericana entre Racing y Cruzeiro. El encuentro está marcado para las 17:00 en el estadio La Nueva Olla.

Para este encuentro se preparó un importante dispositivo de seguridad, el cual se viene ejecutando desde el jueves y tendrá su clímax el día de mañana, en las horas previas al encuentro.

A partir de las 00:00 se cierran las calles Avenida Quinta, Caballero, Estados Unidos y Novena Proyectada, que serán el último anillo de control para los hinchas que lleguen hasta el estadio.

En lo que respecta al primer anillo de seguridad con vallas, los mismos estarán instalados a 300 metros del estadio, rango en el que se encuentran a la Avenida Estados Unidos, Lomas Valentina, Iturbe, Acuña de Figueroa, Fulgencio Yegros e Ita Piru.

Ninguna persona o vehículo que no tenga entrada o autorización podrá estar en las adyacencias. En lo que respecta a las personas que vivan dentro del área, tendrán un permiso especial para ingresar y salir de sus hogares, en los días previos y durante el encuentro.

Rutas de ingreso para hinchas

Los puntos de acceso para los seguidores argentinos y brasileños están bien establecidos en los diferentes puntos en los primeros anillos.

A continuación indicamos las calles por donde deben ingresar los hinchas, dependiendo de la Categoría de entradas con las que cuenta.

Categoría 1 - Preferencia Sector Norte - Por las calles Tacuary y Antequera

Categoría 1 - Preferencia Sector Sur - Por las calles Fulgencio Yegros y Avenida Manuel A. Cabañas.

Categoría 2 - Tribuna Este/Cruzeiro - Por la calle Cerro León

Categoría 3 - Tribuna Sur/Cruzeiro - Por las calles Parapití y Tacuary

Categoría 2 - Tribuna Este/Racing - Por la calle Batallón 40

Categoría 3 - Tribuna Norte/Racing - Por las calles Parapití y Cadete Carlos Sisa

Categoría 3

Los hinchas que adquirieron entradas de categoría 3 deben tener en cuenta que no podrán ingresar al sector de Cruzeiro si no son portadores de un CPF (Registro de Contribuyente Individual de Brasil), ni al sector de Racing si no cuentan con un DNI argentino.

Es indispensable cumplir con estos requisitos para garantizar el acceso al área correspondiente.

En las Costaneras

Para aquellos hinchas que llegaron al país, pero que no cuentan con entradas para la final, se instalarían dos pantallas gigantes para la transmisión del evento.

Una estará en la Costanera Norte, para los seguidores de Racing, y otra en la Costanera Sur, para los torcedores del Cruzeiro.