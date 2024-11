Paraguarí: dominicanos recuperan libertad tras resarcir daño por estafa

Los dos dominicanos involucrados en la presunta estafa, quienes fueron liberados por disposición del fiscal Alfredo Ramos Manzur, fueron identificados como Danny Feliz Aquino (39 años) y Luis Duarte Polanco Peña (58 años). Ambos se encontraban hospedados como turistas en una posada del distrito de Coronel Oviedo.

El hecho de estafa ocurrió el 18 de este mes, cuando uno de los acusados llegó a la farmacia San Benigno de este municipio y solicitó el cambio de US$ 4.000. La cajera revisó el dinero y observó que algunos billetes estaban resquebrajados y otros entintados, por lo que se negó a realizar el cambio.

Sin embargo, el extranjero insistió y una de las propietarias del negocio (cuyo nombre no trascendió) accedió a hacer el cambio. En ese momento, el dominicano supuestamente intercambió el fajo de billetes por otro que tenía en uno de sus bolsillos, en el que había colocado un billete de US$ 100 encima de varios billetes de un dólar. Como la cajera ya había revisado los billetes y vio que todos parecían de US$ 100, no notó el engaño y le entregó aproximadamente G. 30 millones.

Al darse cuenta de que el fajo de billetes contenía en realidad solo US$ 400, la víctima presentó la denuncia correspondiente. A partir de allí, el Departamento de Investigación de la Policía de Paraguarí, mediante trabajo de inteligencia, logró ubicar el automóvil marca Volkswagen, modelo Virtus 1.6 Total Flex, año 2019, color plata, con matrícula N° HFY 472, registrado a nombre de Antonia González viuda de Villalba.

Tras acuerdo de resarcimiento del daño, recuperan su libertad

Los investigadores localizaron a la propietaria del vehículo, quien manifestó que lo había alquilado. A través del rastreo satelital, se pudo obtener información sobre el recorrido del automóvil.

En un principio, los tres involucrados fueron detenidos, pero finalmente, por disposición fiscal, recuperaron su libertad después de que la víctima, Myrian Dionisia Martínez de Giménez, desistiera de toda acción penal contra los dominicanos. Esto ocurrió luego de que los detenidos ofrecieran resarcir el daño, devolviendo US$ 3.600.

Ante este acuerdo entre la víctima y los presuntos estafadores, el fiscal Alfredo Ramos Manzur dispuso el levantamiento de la detención preventiva de los dominicanos. Sin embargo, aclaró que la causa sigue abierta y pendiente de una salida procesal.