Prima de ministro Baruja renuncia a Cámara de Diputados tras ser grabada trabajando en su despensa

Blanca Rosa Fernández Baruja es funcionaria de la Cámara de Diputados y cobraba más de G. 4.500.000 al mes, según los últimos registros. Debía prestar servicios en la oficina del diputado Héctor Bocha, pero un equipo periodístico la captó trabajando todos los días en su despensa ubicada en la ciudad de Paraguarí.

La mujer es prima del ministro de Vivienda, Juan Carlos Baruja, según lo confirmó ella misma para radio Monumental. Al ser abordada en un video difundido por dicho medio, alegó que ella pidió un permiso de 15 días para cuidar a su mamá, pero se la veía haciendo todas las actividades de la despensa a diario.

Esta mañana decidió presentarse a trabajar y, tras el escándalo, presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados, según lo confirmó el presidente Raúl Latorre.

“Llegó a mi conocimiento esa situación a través de los medios de difusión masiva, he abierto una investigación preliminar. Voy a ser claro, yo no quiero planilleros en la Cámara de Diputados”, manifestó poco antes Raúl Latorre sobre este caso de presunto planillerismo.

Aseguró que, en caso de comprobarse lo que aparenta, va a tener “una conducta severa” en contra de la funcionaria. No obstante, poco después ya confirmó la aceptación de la renuncia.

Dice que “está todo justificado”, pero no sabe dónde prestar servicios

En contacto con la 1080 AM, la mujer aseguró esta mañana que “está todo justificado” y ella no debía marcar entrada ni salida. Confirmó que no tenía siquiera un escritorio o un espacio donde trabajar, pues alegó que no le habilitaron una oficina parlamentaria ni le comisionaron.

“Hace rato que estoy solicitando un lugar donde estar en mi departamento, porque soy una persona que siempre hice servicios en mi departamento trabajando en lo que a mí me asignaron. Entonces estoy esperando también, cuando me toque la oportunidad y me encuentren un lugar donde sentarme y prestar mi servicio, desde donde sea, si me toca limpiar baños en una escuela con mucho gusto, si me toca hacer documentaciones... estoy con mucho gusto a disposición”, declaró.

Agregó que ella pidió cumplir dependencias en la Gobernación de Paraguarí, pero no le aceptaron, entonces quedó a cargo del diputado Bocha. Sobre qué horario debía cumplir, afirmó que siempre se presenta en la oficina cuando le “llamaban” para prestar informes.

“Estuve yo el mes pasado preparando todos mis documentos, entregando todo... yo tengo que venir a hacer informes sobre el tipo de trabajo que se hizo, explicar, no es un día nomás. No soy planillera, porque yo tengo mis documentaciones al día y acá mis compañeros me conocen”, argumentó la ahora exfuncionaria.

Una funcionaria de la misma oficina afirmó que los otros cuatro trabajadores a cargo de Bocha sí deben marcar y cumplir horario, a diferencia de Fernández Baruja, quien podía presentar planillas mensualmente. Pese a que inicialmente dijo que sí se presentaba a trabajar esta mañana, finalmente se dio a conocer su renuncia.