Caacupé: esto va a profundizar la Agencia Nacional de Tránsito durante su operativo

El titular de la ANTSV, Félix Jiménez, detalló que el operativo Caacupé para este año contará con dos frentes, uno a cargo de la institución a su cargo y el otro en cooperación con otras instituciones como la Policía, Patrulla Caminera y las Municipalidades.

Asimismo, confirmó que el mayor acompañamiento a los conductores se dará principalmente desde el 2 al 7 de diciembre, esto con un equipo en la zona del Cruce Piribebuy en la ruta PY 02 y otro grupo en el peaje de Ypacaraí.

“Vamos a estar atendiendo y hablando con la gente sobre la importancia de respetar a los peatones y todas las señales con toda nuestra campaña de concienciación”, aseguró.

También enfatizó que la atención se profundizará más hacia los motociclistas y el uso de los cascos como también de los chalecos. Estos reflectivos serán regalados por la agencia durante el operativo, agregó.

“Ni una gota de alcohol”

El funcionario también reiteró que todos los conductores deben estar “sin ni una gota de alcohol” para movilizarse.

“Estoy seguro de que la Caminera estará haciendo sus controles y que no haya ningún perdón. Vamos a lanzar fuertes campañas para que no se maneje con alcohol; por un Caacupé tranquilo y una Navidad en familia donde no falte nadie en la mesa”, concluyó.

