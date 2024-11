Impacto de veda pesquera: se incautan espineles igual a 600 piscinas olímpicas

La veda pesquera comenzó el 6 de noviembre para aguas compartidas con la Argentina, Brasil y los cauces nacionales en todo el territorio. La medida busca preservar la fauna ictícola en período de reproducción y crecimiento de los peces, según indican desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Pese a las campañas de concienciación y amenazas con millonarias multas e incautación de artefactos de pesca - embarcaciones incluidas -, este año la medida está lejos de ser cumplida, tanto por pescadores furtivos como por parte de quienes se dedican al comercio del pescado en el Paraguay.

Lea más: Ayolas: “el sector pesquero vive su peor crisis”, dice dirigente

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Solo en el último operativo realizado esta semana, técnicos del Mades incautaron 2.300 metros de espineles de las aguas de los ríos Paraguay y Paraná, en las localidades de Alberdi y Ayolas, conocidas ciudades por sus actividades pesqueras en los departamentos de Ñeembucú y Misiones.

En el río Paraná, se extrajeron cerca de 1.500 metros de espineles en la zona de Corateí, pasando por las islas Cureí, Stroessner Cué e Isla Zapatilla, según el reporte de la cartera ambiental.

En los controles realizados en estas zonas sobre el río Paraguay, las tareas abarcaron desde el kilómetro 1.450 hasta la Colonia Gaboto. Se retiraron “aproximadamente 800 metros de espineles”, de acuerdo con el informe. Durante los recorridos fluviales, no se constató la presencia de pescadores ni en las aguas ni en las costas, indicaron las autoridades.

Veda pesquera: ¿cuántos metros de espineles incautó el Mades en este período?

Durante la semana, el operativo también incluyó controles en el Departamento de Concepción. “Los técnicos llevaron a cabo monitoreos y controles desde Belén hasta el río Ypané, así como verificaciones en pescaderías, sin detectar irregularidades”, según la información brindada por el Mades.

Lea más: Ayolas: “Pescadores estarían infringiendo veda de pesca con apoyo de patrocinadores”, afirman

Pero, desde que se inició el período de prohibición, ¿Cuántos productos de artes pesqueras fueron incautados por el Mades?

El director de Pesca y Acuicultura del Ministerio ambiental, Adán Leguizamón, afirmó que desde el 6 de noviembre a esta parte, fueron incautados más de 30.000 metros de espineles de las aguas nacionales.

Considerando que la longitud del lago Ypacaraí, de norte a sur, es de 24 kilómetros (24.000 metros), los metros de espineles incautados superan incluso la medida del lago más grande del país. Es decir, con lo extraído de las aguas nacionales por el Mades se puede cubrir todo lo largo del Ypacaraí.

Veda pesquera: Mades lamenta gran cantidad de productos incautados en esta época

Tomando otro ejemplo para medir el impacto de los espineles encontrados en los ríos en plena veda, la longitud de estas artes pesqueras es igual a la extensión de 600 piscinas olímpicas (cuya extensión es de 50 metros cada una).

Lea más: Empieza la veda pesquera: ¿Cuándo se puede volver a pescar?

El director de Pesca y Acuicultura del Mades, Adán Leguizamón, lamentó que hayan decomisado tanto en este período de veda. Si bien no brindó información sobre lo confiscado el año pasado, aseguró que no fue tanto como en esta ocasión.

“Lastimosamente esta veda se incautó tanto. El año pasado, me tocó estar al frente en este mismo período y no fue tanto”, expresó. En cuanto a los espineles extraídos de los cauces, agregó que mientras no tengan carnadas para la captura de peces “no hay problema”.

Leguizamón remarcó que los pescadores no han realizado el retiro de sus elementos de pesca antes de la veda.

Veda pesquera: productos incautados son agentes contaminantes de los ríos

El director del Mades remarcó que los espineles, por más que no cuenten con carnadas, deben sacarse de los espejos de agua.

Lea más: Retiran casi un kilómetro de espineles y rescatan a peces en el río Paraguay

“Son elementos que deben quitarse, son basura que queda en el lecho; son plásticos”, expresó el funcionario. Por ende, estos productos pueden convertirse en agentes contaminantes en los cauces, siendo un riesgo no solo para la vida ictícola, sino un peligro sanitario y ambiental para las personas.