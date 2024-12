El calvario de una paciente terminal en IPS: sin aire acondicionado y soportando el intenso calor

La crisis en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) sigue agravándose. A las denuncias por la falta de medicamentos e insumos básicos, ahora se suma un problema que afecta directamente a la calidad de vida de los pacientes: el sistema de aire acondicionado en varias áreas del hospital no funciona.

Isabel Aranda, quien tiene a su madre internada en el cuarto piso del nosocomio, expresó su indignación por la situación. “Mi madre está internada hace un mes en el IPS Central y hace unos días que el aire acondicionado no funciona. Pedimos que la trasladen a otra habitación, pero nos dicen que no hay disponibilidad”, denunció.

Visiblemente afectada, Aranda declaró que las altas temperaturas agravan aún más las condiciones de los pacientes. “Por favor, necesito que alguien me escuche, que alguien me dé una solución. Aquí en el IPS se tiran la pelota. Los doctores me dijeron que no se puede hacer nada, que solo queda esperar la muerte. Entonces, al menos quiero que mi mamá tenga una muerte digna, no en estas condiciones, sufriendo el intenso calor”, lamentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Familiares de pacientes del IPS denuncian falta de insumos y problemas eléctricos en albergue

Este caso es solo una muestra de la indignación que crece entre los asegurados del IPS, quienes critican la falta de respuesta de las autoridades ante una serie de problemas que afectan directamente la atención y el bienestar de los pacientes.

El malestar se agrava por la percepción de que la institución no ofrece el nivel de cuidado que los aportes mensuales deberían garantizar.