Insisten en que caso de Luis Alberto “Beto” Riart es un caso de “lawfare”

La condena a Luis Alberto Riart, exministro de Educación, es una condena hecha a medida y dentro de lo que se llama “lawfare”, que es acoso judicial, según calificó el catedrático y abogado José Antonio Galeano.

“Le condenan a tres años, cuando a alguien que estaba con él en la misma causa, fueron tres personas, a uno lo sobreseen, a otro le dan dos años que es excarcelable y a él le dan tres años que no son excarcelables”, indicó.

Señaló que en primera instancia no se le encontró ningún delito y cuando se pidió un proceso de casación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tampoco se encontró delito y al no haber delito, no puede haber condena, pero igual fue condenado y privado de su libertad hace aproximadamente 170 días.

“Esta es una cuestión que se instaló en el imaginario colectivo como que el gran pecado de Riart fue la sobrefacturación. Riart hoy no tiene un peso partido por la mitad. Como el mismo dice ‘soy un docente de aula que dejó el aula para servir a su país y cuando terminó, ese servicio volvió al aula’. No tiene casa propia, no tiene bienes, eso está perfectamente probado, se puede consultar con su declaración jurada de bienes”, refirió.

Votos en contra de la condena a Riart

José Antonio Galeano dijo que pese a que la condena que pesa sobre Riart es una condena firme y ejecutoriada, la misma quedó firme por los votos en mayoría de los juzgados, ante los cuales fue a rendir cuentas.

“El voto de la doctora Mesalina Fernández, del Tribunal de Apelación, es absolutamente lapidario, pero perdió dos a uno. En la casación, el ministro Ramírez también votó a favor del pedido de Beto, perdió también con dos votos de sus pares, de Carolina Llanes y de Benítez Riera”, detalló.

Agregó que la condena además tienen una crueldad extraordinaria, siendo que Riart debe cuidar a su suegro, que en muchos sentidos depende de él, ya que tiene 94 años y es una persona enferma, además de su esposa e hijos.

Galeano dijo que es un misterio quien habría dado la orden para que Riart esté preso, pero no descartó que se trate porque fue ministro de educación del gobierno de Fernando Lugo.

Buscarán que Riart cumpla condena en su casa

Galeano dijo que existe una necesidad de que la Justicia repare aunque sea mínimamente el perjuicio causado, por lo que pretenden que Riart pueda guardar prisión domiciliaria.

“Si esto ocurre, supongo que su situación variará para bien, y la injusta condena a la que fue sometido, estará ya en porcentaje, que no repara todo, pero que si permite decir estaría actuando como se debería haber actuado”, afirmó.

Agregó que desde junio de este año, mes en el que Riart fue preso en la Agrupación Especializada, lograron instalar una biblioteca con más de 1.200 libros.