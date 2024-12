La diputada Rocío Vallejos recordó que hace un año solicitó intervención de la Caja de Jubilaciones

La diputada Rocío Vallejos estuvo compartiendo esta mañana junto a los jubilados municipales, que están hace un año en la carpa de la resistencia frente a la Caja Municipal. La legisladora indicó que hace un año viene solicitando la intervención de la Caja, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta favorable, que ayude a solucionar esta situación.

“Los estoy acompañando desde antes que se instalen acá, pidiendo informes y haciendo visible el problema de la Caja Municipal. En enero va a ser un año que pedí por primera vez al Ejecutivo la intervención de la Caja, porque esta situación ya se veía venir”, comentó la diputada.

Seguido añadió: “Cuando eso (un año atrás), el Ejecutivo me decía que se acababa de aprobar la ley de Superintendencia de Jubilaciones. Estamos a un año de haberse aprobado esta ley y no tenemos una respuesta del Poder Ejecutivo. He instado nuevamente en la sesión del día martes al presidente Peña que intervenga este lugar, porque no hay otra solución”.

La representante del pueblo recalcó que estas personas no están cobrando hace tres meses, personas que viven de su jubilación. “Si Peña dice vamos a estar mejor, estas personas están cada vez están peor. Personas que viene a almorzar acá, en una olla popular, porque no tienen para comer. Se les corta la luz, no tienen para comprar sus medicamentos y es una situación desesperante, ante la cual no tenemos respuesta, que es lo más grave”.

Préstamos y devoluciones fantasmas

“Tenemos una primera etapa de corrupción total, donde históricamente se ha dilapidado el dinero de los jubilados, dando préstamos fantasmas. Contraloría habla de 50.000 millones de guaraníes en préstamos fantasmas, haciendo devoluciones de aportes fantasmas por 18.000 millones de guaraníes, más muchos créditos que no son tan fantasmas, pero que las personas nunca devolvieron”, detalló la diputada por Patria Querida.

Luego señaló: “Otra situación es la que se genera en los municipios, que descuentan a los funcionarios y no transfieren a la caja. Esto es algo que nunca se reclamaba, entonces tenemos municipios que tienen deudas por 30.000 millones de guaraníes en aportes, que equivale a cuatro meses de pagarle a los jubilados”.

“Ahora tenemos la grave situación del municipio de Asunción, que tiene casi 10.000 funcionarios, por ende tiene la mayor cantidad de jubilados, y el intendente Nenecho dice que no tiene plata. Entonces, no está transfiriendo los aportes respectivos que son como 14.000 millones que está debiendo, solo la municipalidad de Asunción, en los últimos cuatro meses”, apuntó.

“Sumando todo esto, ponen a la Caja en una situación de insolvencia. Esto es la suma de varios años de corrupción, la suma de la no transferencia de las municipalidades y la suma de una mala administración. Acá, lo único que cabe para solucionar la situación, es una intervención, algo que la venimos pidiendo hace un año”, concluyó.