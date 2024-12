Miseria en hospitales públicos: en Calle´i no tienen insumos y fármacos, a veces, tampoco hay agua

María Teresa Barán, titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) afirmó el lunes último, que el desabastecimiento en los hospitales se debería a que los médicos recetan fármacos que no forman parte del listado básico de medicamentos, negando así que existan carencias significativas en los servicios. No obstante, son diarias las denuncias realizadas por los pacientes que acuden hasta los establecimientos de salud, que se quejan de que deben comprar hasta jeringas.

Lea más: Salud admite carencias, pero apunta a médicos y problemas de distribución Un equipo de ABC TV visitó el Hospital General de San Lorenzo, conocido como Calle’i, donde los pacientes denunciaron la escasez de medicamentos y diversos insumos descartables como jeringas, guantes y otros. Además, se reportó la falta de agua en las instalaciones.

“El servicio de salud en nuestro país es una cuenta muy pendiente y no es la responsabilidad de los médicos, enfermeros u operarios que tenga (el hospital); es responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional”, afirmó un paciente que esperaba atención médica.

Hospital de Calle´i: pacientes critican sueldo de parlamentarios

Otra de las críticas realizadas por los pacientes es que, mientras un médico cirujano está ganando no más de G. 5 millones, los parlamentarios se adjudiquen jugosos montos a sus sueldos ya elevados.

“Este hospital de Calle´i es un hospital muy importante, es un hospital regional donde yo como sanlorenzano acudo, viene gente de todos lados. El profesional médico hace malabares acá para devolvernos la salud. Un cirujano está ganando G. 5 millones, mientras los parlamentarios se adjudican sueldos. Si uno va a IPS (Instituto de Previsión Social) no hay nada, faltan insumos, no hay jeringa, no hay guantes, pero en hospitales públicos también es así”, acusó el paciente.

Otra mujer, que acudió con su marido para recibir atención médica, aseguró ante las cámaras de ABC TV, que hay carencias en el hospital público de San Lorenzo. En su caso, por ejemplo, mencionó fármacos para la presión alta y la diabetes.

Pacientes denunciaron falta de agua en Hospital Calle´i

Durante el recorrido realizado por el equipo periodístico, una mujer también denunció la falta de agua en los sanitarios del hospital. “Mi nieto está con 38° fiebre, mientras acá no hay ni una gota de agua para poner en una latona para bajar la fiebre. En los baños no hay agua”, aseguró.

Funcionarios del Hospital General de San Lorenzo afirmaron a ABC que efectivamente sí se tuvo un corte de agua que duró alrededor de 10 minutos, luego de que se registrara un caño roto. No obstante, aseguraron que el problema fue subsanado de manera casi inmediata.