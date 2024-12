Video: “Quiero vivir, tengo una hija que me necesita”, clama paciente que urge costoso estudio oncológico

Desde hace cinco años, cuando Gladys de Cáceres fue diagnosticada con cáncer de mama, realiza su tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). En un video realizado por la paciente y difundido por la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), la mujer relata las penurias que ha tenido que soportar, principalmente por la falta de medicamentos.

Además de contar el proceso de lucha que ha realizado desde su diagnóstico, la paciente reclama al presidente de la República, Santiago Peña, su escaso interés en solucionar las necesidades de los enfermos y permitir que los parlamentarios se autoaumenten sus salarios.

“Hace 5 años estoy con este tratamiento y, hace un año aproximadamente, tuve una recaída y la enfermedad volvió con todo, más agresivo aún. Pase por quimioterapia con mucho sacrificio, porque había faltantes de medicamentos todo el tiempo. Fueron 16 sesiones, en las cuales gracias a muchos conocidos, amigos, mi marido y, haciendo actividades, las famosas polladas, hamburgueseadas, he logrado solventar y sustentar esos gastos”, relata la paciente en el video.

Gladys prosigue su relato contando que se realizó una cirugía hace tres meses, momento desde el cual requiere de un complejo estudio médico para poder avanzar con su tratamiento contra el cáncer. Indicó que se trata del BRCK 1 y BRCK 2, realizado a través de una muestra de su sangre, saliva o células de la mejilla, para buscar cambios en los genes.

“Estoy necesitando un estudio que es muy costoso. Es un estudio que requiero para seguir con mi tratamiento. Hace tres meses que me operé y, hace tres meses que tengo esa orden, pero aún no me puedo hacer porque lastimosamente no tenemos en los hospitales públicos”, manifestó.

La paciente precisó que en el sector privado, el estudio cuesta US$ 680 dólares, es decir, poco más de G. 5.300.000 al cambio del día.

“Quiero vivir, seguir luchando, tengo una hija que me necesita”, dice paciente a Santiago Peña

Con voz pausada y acongojada, la paciente del Incan también deja un mensaje para el presidente de la República y, los parlamentarios que recientemente, se autoasignaron un aumento salarial de G. 6 millones.

“Lastimosamente hace poco Santiago Peña firmó para que todo el Congreso Nacional cobre un aumento de G. 6 millones, siendo que ellos ganan en un mes, el triple de eso. Mientras, nosotros que estamos enfermos, no podemos hacer nada; no podemos seguir”, expresó la mujer en el video.

La paciente, visiblemente afectada, pidió al mandatorio que el Gobierno Nacional brinde un hospital público, al que la población más carente pueda acudir para realizarse los diversos estudios médicos que requieren y, que actualmente, solo están disponibles en el sector privado.

“Quiero vivir, quiero seguir viviendo, seguir luchando, tengo una hija que me necesita, un marido, mi familia y muchas personas que me necesitan. Le pido por favor (Santiago Peña) que nos den esa oportunidad, que me ayuden a realizarme este estudio, solo así puedo seguir con mi tratamiento”, finalizó.

Otros pacientes del Incan y diversos hospitales públicos, también han difundido varios videos en que reclaman al Estado el incremento de sus salarios, mientras que los enfermos padecen de numerosas carencias y el desabastecimiento de los hospitales.