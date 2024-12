Otra fiesta de graduación truncada por presunta estafa: denuncian a padre de un alumno

Suman y siguen las denuncias de estafa dentro del marco de las fiestas y viajes de graduación por fin de curso. El caso ocurrido en Mariano Roque Alonso es el tercero que se dio a conocer en lo que va de la semana.

Según el reporte de la Comisaría Décima Central de Mariano Roque Alonso, la denuncia fue formulada la noche del jueves por parte de la ciudadana identificada como Micaela Cabrera en representación de la Comisión del tercer curso del Bachiller Técnico Informático del Colegio Juan Manuel Frutos.

El denunciado es Jorge David Poeta Bruguez (54), presidente de la comisión de padres y encargado de la organización de la fiesta de graduación.

Indicó que ayer a las 20:30 recibieron un audio en el grupo de WhatsApp en que el denunciado les pide disculpas por haber usado el dinero para una emergencia particular.

Explicó que su esposa Nancy Beatriz Valiente, quien cuenta con una denuncia por rebeldía, fue retenida en una barrera policial y que usó el dinero para “pagar a un comisario para que no la lleven a una dependencia policial”, sin especificar más datos.

Posteriormente, intentaron comunicarse con él, pero ya no respondió llamadas ni mensajes, luego volvió a enviar mensajes pidiendo que no difundan el hecho porque no podrá realizar ningún préstamo para devolver el dinero.

El parte policial también señala que, tras el hecho, los miembros de la comisión tuvieron conocimiento de que el denunciado cometió el mismo hecho el año pasado, que su esposa se encuentra procesada por un caso de estafa y reclaman al director del colegio que no les haya advertido.

La denuncia será remitida al Ministerio Público en las próximas horas.

Hoy realizarán una manifestación

El evento ya quedó suspendido y la empresa encargada manifestó que el denunciado sólo entregó una seña de G. 800.000, comenta Micaela Cabrera en representación de la Comisión.

Para esta tarde tienen previsto manifestarse frente a la institución, pero aún coordinan los detalles del horario, mientras esperan un milagro para que “aparezca la plata”.