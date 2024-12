Peregrinos coinciden con monseñor Valenzuela en pedido a autoridades de atención a necesidades del pueblo

Rosalba de Leguizamón es oriunda del barrio Centro de Asunción. Manifestó que desde hace más de 20 años cumple con la promesa de llegar hasta el santuario de Caacupé y orar para agradecer por las peticiones que hizo y que fueron escuchadas.

Aplaudió la homilía de monseñor Ricardo Valenzuela y dijo que él tiene toda la razón porque hay cosas que ya se deben cambiar en el Paraguay. “Nuestro país está lleno de necesidades e injusticias “, expresó.

La ciudadana mencionó que las autoridades encargadas del Estado tienen que ser más empáticas con los carenciados y más aún en épocas difíciles como esta. Agregó que así como el obispo está del lado del pueblo, las autoridades también deben estarlo.

En la jornada dominical se pudo ver a varias personas que peregrinaron acompañados de sus amigos, nietos o pareja como la familia Soria.

Carlos Soria, oriundo de Hernandarias, dijo que desde hace más de 10 años realiza la visita a la Virgencita con sus hijos y su nieta. Recordó que “Gracias a la Virgen de los Milagros siempre ha logrado salir adelante”.

Señaló que el tema que compartió hoy monseñor en su homilía es cierto. “El obispo dijo que lo que todos pensamos y no nos animamos a decir, él fue y sigue siendo nuestra voz. Es una realidad que hay que mejorar en muchísimos aspectos en nuestro país y todos queremos un cambio’, indicó.

Juana Alicia Sala de Luque participó de la misa central de Caacupé con su sobrino Antonio Cronteras y la esposa Gabriela. La feligresa indicó que el presidente Santiago Peña debería prestarle más atención a su gente y no hacer caso solo a los que le rodean.

“Peña haría un mejor papel si no fuera porque se la pasa perdiendo el tiempo viajando en otros países. Pedimos que mejore urgente la salud. Muchas veces hay gente que no tiene plata para comprar remedios y no sabemos de donde conseguir. Estamos totalmente desprotegidos”, dijo.

Sixto Villar hizo su peregrinación desde Curuguaty manifestó que la homilía de hoy estuvo realmente acorde al momento que se está viviendo actualmente a nivel nacional.

Mencionó, que espera que ojalá alguna vez nuestro presidente reaccione y pueda gestionar todas las necesidades que sufren numerosas familias por el mal sistema de salud, la falta de medicamento y la falta de trabajo que sufren muchos ciudadanos.

Los ciclistas no se quedaron atrás

Así también, los ciclistas de la zona de Presidente Franco se hicieron presentes con fe y devoción en la basílica, cada uno con su remera de la Virgencita se acercó con velas y a santiguarse frente a la imagen.

Fátima Medina, oriunda de Presidente Franco, indicó que es la primera vez que hizo la peregrinación en bicicleta hasta la ciudad de Caacupé. En su trayecto la acompañó su amigo Ariel Alarcón. Los jóvenes hicieron 398 kilómetros desde su localidad hasta el santuario de la Villa Serrana.

Al preguntarle sobre la situación que atraviesa nuestro país, Medina resaltó que en definitiva hay que hacer un cambio necesario, pues no hay nada positivo en Paraguay.

“Los jóvenes necesitamos de más líderes, queremos líderes que comprendan la necesidad que tenemos, que sean honestos y qué estén dispuestos a luchar por la gente humilde”, puntualizó.

