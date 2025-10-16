PJC: Encuentran sin vida a pasajero de ómnibus de larga distancia

Un hombre identificado como Virginio Ramón Bareiro Pedrozo, de aproximadamente 58 años, fue hallado muerto en el interior de una unidad de transporte de pasajeros de la empresa La Santaniana. El hecho fue detectado por los trabajadores de la empresa al llegar a una de las plataformas de la terminal de ómnibus de la ciudad de Pedro Juan Caballero proveniente de Asunción. “Me acerqué a su asiento para despertarle pensé que estaba dormido, pero no reaccionó, ya llegó muerto acá”, expresó uno de los trabajadores de la empresa.

Padecía problemas cardíacos

De acuerdo con el relato de Julio Basualdo, un agente policial, sobrino del fallecido, Virginio Ramón Bareiro Pedrozo, seguía un tratamiento desde hace unos 6 meses, cuando se le detectó que tenía problemas cardíacos.

Lea más: Macabro hallazgo en PJC: encuentran cuerpo enterrado en el patio de una vivienda

Basualdo agregó que Bareiro es padre de 3 hijos, residía en la ciudad de San Lorenzo y solía viajar a esta ciudad para seguir el tratamiento del corazón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy