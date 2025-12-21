Misiones: exponen pesebre “Ñandejára Ray Renda” en Santa Rosa

En el marco de la festividad de fin de año en la ciudad de Santa Rosa, Misiones, en la plaza Mariscal Estigarribia se encuentra habilitado el tradicional pesebre “Ñandejára Ray Renda”.

Con el objetivo de rescatar, preservar y revalorizar la cultura y las tradiciones locales durante la temporada navideña, desde hace cuatro años se elabora de manera tradicional este pesebre.

“Este es un espacio montado, donde rescatamos y preservamos lo que es nuestra cultura y nuestra tradición. Buscando conservar lo nuestro estamos realizando este pesebre a lo ymaite, donde este año hemos puesto un énfasis diferente a lo que es la artesanía popular de nuestro país”, indicó Norma De Ysasa, secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Santa Rosa.

En esta edición, el pesebre “Ñandejára Ray Renda” incluye obras de artesanos de la comunidad de Santa Rosa como un panel con cortes de troncos de madera y obras de otros lugares de Paraguay como un sombrero piri, una pantalla tradicional y un canastillo hecho de tacuarita.

“Con esto lo que queremos ofrecer al turista que llega hasta nuestra ciudad, es mostrar una artesanía que nos hace recordar a lo que es nuestra historia”, señaló.

El pesebre incluye una casa que simula el establo de Belén donde nació Jesús, obra de un artesano roseño que se dedica a la carpintería, y cuenta con troncos de madera maciza, paredes de tacuara y restos de troncos de árboles y entre ellas se entrelaza el ysypo, con pisos de paja y una entrada ya con toque moderno que es un túnel hecho de luces y tacuara, con un caminero de paja.

“En uno de sus laterales se incorporan bloques de piedra, un elemento característico del casco histórico de Santa Rosa, con el objetivo de transmitir a los visitantes un mensaje de identidad, embellecimiento y valor patrimonial”, agregó De Ysasa.

El pesebre “a lo Ymaite" en la comunidad de Santa Rosa fue concebido como una forma de mostrar la conjugación de la religiosidad y la tradición popular en Paraguay y cada edición cuenta con diferentes temáticas.

La obra se encuentra habilitada en la plaza Mariscal Estigarribia de Santa Rosa durante todo el mes de diciembre y hasta las primeras semanas de enero de 2026, con acceso gratuito.