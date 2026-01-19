Quiindy: elevan a juicio oral causa contra exintendenta por presunta lesión de confianza

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Antonio Benítez e integrado por los magistrados Hugo Ignacio Ríos Alcaraz y Fabiola Quintero, fijó la audiencia para la procesada y testigos el próximo 10 de febrero, a partir de las 07:30, en la Circunscripción Judicial de Paraguarí.

De acuerdo con los antecedentes, el desmontaje de los refugios fue realizado por la empresa Mejor Promo S.A., representada por Darwin Shussmuller, que también fue adjudicada con la instalación de las casetas.

En 2018, ante reiterados reclamos de concejales municipales, la entonces intendenta Acevedo habría acordado con el responsable de la empresa la reposición de los refugios en el mismo sitio. Sin embargo, el compromiso no fue cumplido.

Ante la falta de reposición, en 2019 los entonces concejales municipales Juan Domingo Fleitas, Carlos Miguel Alvarenga, Guillermo Lovera (ANR) y la entonces presidenta de la Junta Municipal, Carmen Peralta (PDP) presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Los ediles sostuvieron que, al asumir el cargo en 2015, Acevedo ordenó retirar los refugios instalados durante la administración de la exintendenta liberal María Gloria Caballero por razones políticas.

En agosto de 2022, la fiscal Teresita Paredes imputó a la exintendenta por lesión de confianza. Posteriormente, la agente fue recusada y la causa pasó a la Fiscalía de Ybycuí, quedando luego a cargo del entonces fiscal adjunto Roberto Zacarías.

En 2023, la jueza de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, Digna Ocampos, ordenó la captura de la exjefa comunal luego de que la procesada no se presentara a dos audiencias fijadas para definir un sobreseimiento provisional solicitado por el Ministerio Público.

Finalmente, en marzo de 2025 el fiscal Víctor Maldonado presentó la acusación formal contra la exintendenta y la causa fue elevada a juicio oral y público.