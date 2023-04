Ex intendenta de Quiindy busca beneficiarse con suspensión provisional en la causa de “lesión de confianza”

QUIINDY. La ex intendenta de este distrito, Alba Acevedo (ANR), imputada por los supuestos hechos de “lesión de confianza” por el retiro de tres refugio de pasajeros del costado de la ruta PY01, que no repuso, chicanea el proceso judicial y busca beneficiarse con suspensión provisional. La ex jefa comunal no cumplió el contrato de reparación del daño patrimonial a la Municipalidad local de G. 45 millones, según denunció la ex presidenta de la Junta Municipal, Carmen Peralta (PDP).