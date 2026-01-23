Alcohólicos Anónimos celebra 50 años en Paraguay

Este viernes 23 de enero de 2026, la comunidad de Alcohólicos Anónimos (AA) de Paraguay conmemora su 50° aniversario. Bajo el lema “Recuperación, Unidad y Servicio”, el Grupo 12 Tradiciones organiza una jornada de reflexión y gratitud que marca medio siglo de lucha ininterrumpida contra una de las enfermedades más silenciosas y persistentes de la sociedad paraguaya.

La celebración, que tendrá lugar en la intersección de Carlos Antonio López y De las Llanas a las 19:30, contempla una agenda cargada de simbolismo con una Misa de Acción de Gracias como homenaje a los “compañeros difuntos”.

Además, se entregará un recordatorio especial a la familia de Luis Gamarra, referente clave cuyo aporte fue vital para el crecimiento de la institución en el país.

Contexto Nacional: cifras que alarman

Los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) revelan que la batalla contra el alcoholismo está lejos de terminar.

Según los últimos reportes de la Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, cuyos datos más recientes corresponden al 2025, el panorama en Paraguay es complejo:

El 57,7% de la población paraguaya consume bebidas alcohólicas.

Los hombres lideran el consumo con un 71,2% , frente al 44% en mujeres.

El alcohol sigue siendo la droga de inicio principal entre personas de 15 a 30 años.

Se estima que el consumo per cápita es de 8,8 litros de alcohol puro al año.

“El alcoholismo no es solo un problema de salud; es un factor causal en más de 200 enfermedades y el principal detonante de accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar en nuestro país”, señalan fuentes del Centro Nacional de Adicciones.