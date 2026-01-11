El alcohol es la sustancia que más se consume y la cocaína la que más daño causa a la población

El doctor Daniel Cantero, director del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (CENPTRA), habló sobre las principales drogas que contaminan a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos paraguayos.

“Tenemos unas estadísticas que estamos llevando adelante desde hace unos meses gracias al Sistema de Información en Salud. Contamos con un registro de cada persona que acude a consultar, no solamente en el Centro de Adicciones, sino en todos los servicios del país. Actualmente ya tenemos más de 9.000 personas registradas”, comento el doctor Cantero.

El profesional señaló que el alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva que más se consume, pero la cocaína es la droga que más demanda atención.

“La persona que acude a consultar tanto en el Centro de Adicciones, en primer lugar tiene a la cocaína como la sustancia que más daño le está produciendo o la que le obliga a consultar, seguido del crack y luego viene el alcohol”, señaló.

“Lo que nos nos preocupa es que personas cada vez más jóvenes empiezan a consumir cualquier tipo de sustancia, alcohol, cigarrillo o los vapeadores, que es lo que está en auge dentro de esta población infanto-juvenil y luego el paso a las otras drogas ya es mucho más rápido y mucho más sencilla”, remarcó.

El doctor añadio que anteriormente, uno tenía que ir a buscar a ciertos lugares para conseguir algún tipo de droga y ahora cambió esa forma de consumo. “Uno pide y por delivery le llevan a su casa”.

“Eso nos habla a las claras de que el abordaje, más allá de lo que es la cuestión de salud pública, tiene que ser un abordaje más de prevención”, indicó.

Parfa finalizar, comentó que lo que estan haciendo con el plan de acción contra el abuso de drogas, es sumar al Ministerio de Educación y Ciencias para hablar en las escuelas. “Hablar a niños cada vez más jóvenes, porque ellos tienen el acceso a las redes sociales, al internet donde puede haber una información distorsionada”.