Hospital Nacional: pacientes denuncian falta de aire, médicos y deficiencias en infraestructura

Los usuarios del Hospital Nacional denunciaron que la climatización dentro de las instalaciones funciona de manera parcial en algunas zonas, y en otros sectores como: pasillos, salas de espera y áreas de internación los equipos no funcionan o resultan insuficientes, exponiendo a pacientes y familiares a condiciones sofocantes durante los días de intenso calor.

Los reclamos también apuntan al estado de los sanitarios y salas de espera. “Los baños están en pésimas condiciones y las salas de espera además de estar sin aire acondicionado, en algunos casos apenas cuenta con uno o dos ventiladores para una gran cantidad de personas”, expresó Mabel Pedrozo familiar de un paciente, quien pidió la intervención urgente de las autoridades.

Esta situación se ve agravada por la ausencia de médicos especialistas en áreas clave como urología y cirugía. De acuerdo con las denuncias, la falta de cirujanos obliga a reprogramar procedimientos y a extender los tiempos de espera para las consultas. Este problema afecta con más fuerza a pacientes provenientes de zonas alejadas del país, quienes deben aguardar durante horas o incluso meses para acceder a una atención médica.

Uno de los casos es el de Graciela García Acosta, oriunda de Vaquería, de la zona de Caaguazú, quien relató: “Hace más de un mes que estamos en el hospital para que a mi hija le puedan operar, se le debe retirar su bolsa de ostomía para poner su recto en su lugar. Venimos con la esperanza de que nos den una fecha, pero seguimos aguardando”, expresó.

Otra familiar, Lilian García, comentó: “Desde hace tres años venimos al Hospital Nacional en el área de urología para que a mi padre le puedan operar. Él orina a través de una sonda y necesita cirugía, pero por la falta de médicos nuevamente tenemos que volver a nuestra casa sin recibir atención médica”, lamentó.

Ante este panorama, los familiares exigieron al presidente de la República, Santiago Peña, que intervenga para solucionar los problemas estructurales, de mantenimiento y de recursos humanos que afectan a las diferentes áreas del Hospital Nacional, atendiendo que se trata de un centro de referencia que recibe a pacientes de distintos puntos del país.

En la entrada principal del Hospital Nacional se observa un cartel que informa sobre los trabajos preliminares que incluyen demoliciones, retiros, reinstalaciones y movimiento de suelo para la futura construcción del nuevo hospital. Estos trabajos están siendo ejecutados por el valor de Gs. 4.313.530.643 por la Constructora Tecno Edil S.A.

Mientras que el monto total de toda la obra será de US$ 150 millones, con el que se deberá construir la estructura edilicia y equipar unas 1.039 camas para internación, 160 camas de terapia intensiva, 30 quirófanos y 70 consultorios.

Director pide paciencia

En ese contexto, el director del Hospital Nacional, Dr. Miguel Ferreira, señaló que actualmente se está realizando el reabastecimiento de nuevos equipos de aire acondicionado en varios sectores del hospital. Solicitó a la ciudadanía tener paciencia mientras se desarrollan los trabajos técnicos necesarios para mejorar el servicio.

En cuanto a la falta de médicos, mencionó que en 15 días se regularizará la atención. “Muchos colegas están de vacaciones, que tienen ganado por derecho, pero no obstante, estamos haciendo todo lo humanamente posible para dar solución a todas las urgencias”, refirió.

Con relación a las obras vinculadas a la construcción del nuevo hospital, el director indicó que todas las consultas deben ser dirigidas a los encargados del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), institución responsable del proyecto.

Mientras tanto, pacientes y familiares insisten en que las mejoras anunciadas deben traducirse en soluciones concretas y urgentes, atendiendo que las actuales condiciones afectan tanto el bienestar de los enfermos como el de quienes los acompañan, así como el acceso oportuno a atención médica especializada.