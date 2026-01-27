Falta de pago de aguinaldo: funcionarios del Hospital Nacional de Itauguá se declaran en alerta

Ante la falta de pago de aguinaldo 2025, el Sindicato de Enfermería del Hospital Nacional de Itauguá se declara en alerta y exige que se pongan al día. Aseguran que la promesa consistía en el cobro para este fin de mes, sin embargo, no figuran en el calendario emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Una vez más mintieron, el equipo del Ministerio de Salud Pública que prometieron como fecha de pago de todo lo adeudado del año 2025 el 26 de enero/2026”, indica el comunicado.

Cerca de tres mil funcionarios son los afectados por la falta de pago del aguinaldo y otras remuneraciones correspondientes al año 2025.

“Una vez más rabia, impotencia, decepción de los que hoy fungen como ordenadores de gastos en nuestra entidad. A estar alertas compañeros queremos lo que nos corresponde, por derecho”, resalta el documento.

Además del aguinaldo adeudado, existen atrasos en compensaciones, pagos por vacaciones cubiertas y otros beneficios salariales, denunciaron.

Desde el Sindicato señalaron que se trata de una situación inédita en la institución.

El compromiso inicial era que los pagos se realizarían en los primeros días de enero, mientras que autoridades del Ministerio de Salud se comprometieron a que el pago se efectuaría ayer, 26 de enero, junto con el salario correspondiente a este mes.

Ninguna de las dos promesas fueron cumplidas, al menos, hasta el momento.