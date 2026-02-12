Otra muerte fetal por presunta negligencia en el hospital distrital de Santaní

Los familiares calificaron el hecho como una negligencia médica, por lo que decidieron presentar la denuncia en el Ministerio Público, en la unidad del fiscal Alexander Arguello, quien se encuentra a cargo de la investigación. Según la denuncia, esta no sería el primer caso que ocurre este año.

La joven madre fue identificada como Ada Noemí Osorio, de 20 años, domiciliada en la compañía Guaicá de esta ciudad, quien se encuentra internada en el nosocomio donde se produjo el suceso. La hermana de la afectada, Leyda Osorio, manifestó que el hecho se produjo el pasado martes aproximadamente a las 10:30, pero que la denuncia recién se presentó ayer en horas de la tarde.

Al respecto, señalaron que la paciente desde el lunes ya estuvo por el hospital, donde le manifestaron que todo estaba bien y que retorne a su casa para volver al otro día; sin embargo, cuando el martes retornó para su control, la misma ya no se sentía bien, por lo que insistieron para que le ingresaran a la sala de prepartos, momento en que nuevamente manifestaron a la madre de la parturienta que no había motivo de preocupación, hasta que empeoró la situación de la paciente.

En ese sentido, Leida Osorio refirió que a su hermana la llevaron a la sala de partos a última hora, cuando ya no se pudo hacer nada para evitar la muerte fetal intrauterina, señalando que lo ocurrido es un caso sumamente lamentable para toda la familia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Otra denuncia por supuesta negligencia: embarazada perdió su bebé tras horas de espera

Auditoría interna

Sobre el caso, la directora del hospital, Dra. Zulma Cabrera, explicó que en estos momentos se está abriendo una auditoría interna de la institución para ver si en algún momento hubo algunas fallas por parte de los profesionales que atendieron a la joven madre, para que de esa manera se puedan tomar las medidas correspondientes, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También, la directora fue consultada sobre si este año ya ocurrieron otros hechos similares en el hospital; la misma respondió que hubo un caso relacionado a una embarazada que llegó al nosocomio en estado crítico, donde se pudo detectar que el feto ya no tenía signos vitales, mencionó.

Otro caso similar fue denunciado el martes en el Hospital San Pablo de Asunción.