Otra denuncia por supuesta negligencia: embarazada perdió su bebé tras horas de espera

Celina Resquín, cuñada de Sonia Morínigo (27), confirmó que presentaron una denuncia ante la Policía Nacional y la Fiscalía por un presunto hecho de negligencia médica, tras la muerte de un bebé antes de nacer, en el Hospital San Pablo.

“Ella desde el primer día en que supo que estaba embarazada seguía al pie de la letra todo su proceso. Tiene todos sus análisis y estaba bien, tenemos todas las pruebas. El miércoles pasado vino a su consulta y le dijeron que su bebé estaba superbién y su corazoncito se escuchaba bien. El viernes vino a consulta y se realizó sus análisis. Hoy (por ayer 10 de febrero) nuevamente se sintió mal y le traje. Llegamos a las 11:00 y nos atendieron a las 14:30″, relató.

Atención tardía

La cuñada de la víctima resaltó que tardaron mucho en atenderla pese a lo mal que se sentía y a su avanzado embarazo. “Después de casi tres horas le atendieron y ella estaba con muchísimo dolor. Después se sintió muy mal y se le internó. Prácticamente desde las 15:00 estuvo ahí y recién a las 22:00 le sacaron su bebé”, lamentó.

La familiar señaló que no saben por qué ni cuándo falleció el bebé, pues los médicos que les atendieron dieron distintas versiones. “La doctora me llamó a comunicar que mi sobrinita falleció, pregunté de qué murió y cuándo; primero me dijeron que falleció aproximadamente hace tres días, después me dijeron cinco días, la última doctora que me atendió me dijo que hace siete días”, relató.

Ni siquiera pueden verla

La familiar aseguró que compraron todos los insumos para la cesárea de urgencia rápidamente, pero igual se tardó muchas horas en hacer el procedimiento quirúrgico.

“Y todavía no le pudimos ver. No nos dejaron entrar. Lo único que nos dijeron es que está estable, que está consciente”, agregó.

Finalmente, resaltó que sobre todo buscan respuestas. “Cuando le alzaron arriba todos pensábamos que ya iba a nacer la bebé. Yo lo único que quiero saber es por qué falleció mi sobrinita. Pedimos justicia, que no pasen más esas cosas. Nosotros veíamos esto en la tele y mi cuñada rezaba para que no le pase. Para mí es una negligencia. Ella es primeriza, esperaba con ansias su bebé”, lamentó.