Titular de Copaco está hospitalizado y con cuadro reservado tras accidente

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) confirmó a través de sus redes sociales que su presidente, Óscar Stark, sufrió un accidente de tránsito en moto.

“Actualmente, se encuentra hospitalizado siguiendo los protocolos de recuperación y bajo control médico”, señala el comunicado oficial.

Además, la empresa estatal informó que la misma continúa operando con total normalidad.

Cuadro reservado tras accidente en motocicleta

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel) en Copaco, Alejandro Villamayor, confirmó que el titular de la institución se encuentra hospitalizado con cuadro reservado tras el percance que sufrió en su motocicleta, de acuerdo con informes que recibió de autoridades del Ejecutivo.

Según Villamayor, Stark —aficionado a las motocicletas— cayó de su biciclo y se golpeó la cabeza durante el accidente.

Tras el hecho, fue derivado al Hospital de Trauma, donde permaneció internado hasta este mediodía. Posteriormente, fue trasladado al sanatorio privado La Costa para continuar con su tratamiento en la Unidad de Terapia Intensiva.

El accidente ocurrió en Asunción entre las 22:30 y 23:30 del domingo, conforme indicó el dirigente sindical. Hasta el momento, no se dieron a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió.

Operatividad de Copaco

Villamayor señaló que el estado de salud del presidente de Copaco es reservado, según los pocos datos a los que accedieron.

Asimismo, mencionó que se comunicó con autoridades de la Procuraduría para interiorizarse sobre la operatividad de la empresa estatal dada la situación. “Creemos que entre hoy y mañana tendríamos novedades”, dijo.

Stark fue viceministro de Industria y también de Comercio y Servicios y ocupó diversos cargos en el Ministerio de Educación y en la Municipalidad de Asunción. Además ejerce funciones académicas.