Juez dispuso prisión preventiva de imputados por presunto desvío millonario en Copaco

El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de dos exaltos funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), imputados en una causa por el presunto desvío de más de G. 1.100 millones de fondos del ente estatal a cuentas bancarias personales.

Los procesados son Osmar Cañete Roa, exgerente administrativo financiero, y Roque Alberto Damián Valdez Centurión, exjefe del Departamento de Tesorería, quienes habrían aprovechado sus cargos, así como el acceso a los sistemas internos y a las cuentas bancarias de la empresa estatal para implementar un esquema destinado a simular egresos de dinero a favor de la Municipalidad de Asunción, y otros proveedores, con el objetivo de ocultar el presunto desvío de fondos.

La decisión judicial se produjo luego de que las agentes fiscales Laura Giacummo y Belinda Bobadilla, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, ordenaran la detención de ambos imputados. Los dos fueron aprehendidos el jueves en la vía pública, en cumplimiento de la disposición fiscal, y posteriormente trasladados a la sede del Ministerio Público, donde prestaron declaración indagatoria en el marco de la investigación.

Detalles del caso

Según la imputación, Cañete utilizaba un token habilitado del Banco Nacional de Fomento (BNF), entidad en la que Copaco tiene cuenta corriente, lo que le habría permitido autorizar transferencias de dinero hacia su propia cuenta y la del tesorero Valdez Centurión. Ambos tenían acceso tanto a la cuenta bancaria institucional como al sistema de autorización mediante token.

El presunto esquema habría sido posible con la participación del entonces jefe de Tesorería, quien tenía a su cargo la carga de las transferencias bancarias para pagos a proveedores, así como los movimientos entre las cuentas de Copaco. Si bien Valdez Centurión realizaba las operaciones, todas las transferencias requerían la aprobación final de Cañete, quien las validaba mediante el uso del token bancario.

Tercer imputado con medidas alternativas

En el marco de la investigación, la Fiscalía también imputó a un tercer funcionario, Víctor Marcelo Jacquet Pintos, por la presunta eliminación del sistema informático administrativo y contable de Copaco, denominado SAF, de los datos correspondientes a 20 facturas inicialmente consignadas a favor de la Municipalidad de Asunción. Este último tiene medidas alternativas a la prisión.

De acuerdo con el Ministerio Público, el hecho se habría registrado el 5 de enero de 2026 y habría sido realizado por orden de Cañete. Jacquet fue convocado para el 10 de febrero, a las 10:30, a fin de prestar declaración indagatoria.

Las representantes fiscales imputaron a los tres funcionarios por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, instigación a la alteración de datos, producción de documento no auténtico.