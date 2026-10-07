Padres de familia toman una institución educativa en Amambay

Miembros de la comunidad educativa del Colegio Nacional Isaac Ortiz, de la colonia Fortuna Guazú, distrito de Zanja Pytã, departamento de Amambay, tomaron la institución educativa, cerraron los portones de acceso, impidiendo las clases durante toda la mañana de este miércoles.

La medida de fuerza fue adoptada porque, según los manifestantes, el director natural del establecimiento estudiantil, licenciado Domingo Benítez Lesme, abandonó su cargo hace más de dos meses.

Benítez Lesme alegó estar enfermo, lo cual los padres ponen en duda, según Pablina Melgarejo, representante de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) del Colegio Isaac Ortiz.

Anuncian nombramiento de encargada de despacho

La licenciada Ana Liz Martínez, supervisora administrativa de la Dirección Departamental de Amambay, se reunió con los manifestantes e informó que el director del Colegio Isaac Ortiz tiene reposo médico vigente.

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Finalmente, la autoridad educativa departamental logró un acuerdo con los manifestantes con la promesa de que el director renunciará a su cargo y quedará como encargada de despacho la licenciada Liz Cubilla, miembro del plantel docente de la institución.